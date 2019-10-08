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طالبتان من "الطائف" تحققان المركز الثاني في أولمبياد الروبوت

جنى سراج السليماني وليان عادل الحربي من فريق "همة طويق"

حقق فريق "همة طويق" الذي يضم طالبتين من الابتدائية الرابعة بالطائف هما الطالبة جنى سراج السليماني، والطالبة ليان عادل الحربي، المركز الثاني في الفئة العادية على مستوى المملكة "بنين بنات" في الأولمبياد العالمي للروبوت .

وأشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي بهذا المنجز الجديد الذي يضاف إلى ما حققه "تعليم الطائف" من إنجازات سابقة في مختلف الفعاليات والذي يأتي ثمرة لجهود بذلت في إعداد وتأهيل الطالبات وصقل مهاراتهن وتنميتها لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد بجهود معلمات الطالبات وقائدة المدرسة في المتابعة والتأهيل وشكر مكتب التعليم بغرب الطائف للبنات على الدعم والتحفيز والتهيئة.

وثمّن لإدارة نشاط الطالبات ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها دورهنّ في تهيئة كافة الظروف للطالبات لخوض مثل هذه المنافسة.

ووجّه شكره للطالبات المشاركات من مدارس الشافي الأهلية نظير المستوى المتميز المقدم في الأولمبياد، مقدّرًا للمدرسة جهودها في توفير كافة الظروف المناسبة لتقديم المستوى المأمول.

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طالبتان من "الطائف" تحققان المركز الثاني في أولمبياد الروبوت
سبق

حقق فريق "همة طويق" الذي يضم طالبتين من الابتدائية الرابعة بالطائف هما الطالبة جنى سراج السليماني، والطالبة ليان عادل الحربي، المركز الثاني في الفئة العادية على مستوى المملكة "بنين بنات" في الأولمبياد العالمي للروبوت .

وأشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي بهذا المنجز الجديد الذي يضاف إلى ما حققه "تعليم الطائف" من إنجازات سابقة في مختلف الفعاليات والذي يأتي ثمرة لجهود بذلت في إعداد وتأهيل الطالبات وصقل مهاراتهن وتنميتها لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد بجهود معلمات الطالبات وقائدة المدرسة في المتابعة والتأهيل وشكر مكتب التعليم بغرب الطائف للبنات على الدعم والتحفيز والتهيئة.

وثمّن لإدارة نشاط الطالبات ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها دورهنّ في تهيئة كافة الظروف للطالبات لخوض مثل هذه المنافسة.

ووجّه شكره للطالبات المشاركات من مدارس الشافي الأهلية نظير المستوى المتميز المقدم في الأولمبياد، مقدّرًا للمدرسة جهودها في توفير كافة الظروف المناسبة لتقديم المستوى المأمول.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
03:09 PM

طالبتان من "الطائف" تحققان المركز الثاني في أولمبياد الروبوت

جنى سراج السليماني وليان عادل الحربي من فريق "همة طويق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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حقق فريق "همة طويق" الذي يضم طالبتين من الابتدائية الرابعة بالطائف هما الطالبة جنى سراج السليماني، والطالبة ليان عادل الحربي، المركز الثاني في الفئة العادية على مستوى المملكة "بنين بنات" في الأولمبياد العالمي للروبوت .

وأشاد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي بهذا المنجز الجديد الذي يضاف إلى ما حققه "تعليم الطائف" من إنجازات سابقة في مختلف الفعاليات والذي يأتي ثمرة لجهود بذلت في إعداد وتأهيل الطالبات وصقل مهاراتهن وتنميتها لتحقيق أفضل النتائج.

وأشاد بجهود معلمات الطالبات وقائدة المدرسة في المتابعة والتأهيل وشكر مكتب التعليم بغرب الطائف للبنات على الدعم والتحفيز والتهيئة.

وثمّن لإدارة نشاط الطالبات ممثلةً في مديرة الإدارة فوزية الحارثي وزميلاتها دورهنّ في تهيئة كافة الظروف للطالبات لخوض مثل هذه المنافسة.

ووجّه شكره للطالبات المشاركات من مدارس الشافي الأهلية نظير المستوى المتميز المقدم في الأولمبياد، مقدّرًا للمدرسة جهودها في توفير كافة الظروف المناسبة لتقديم المستوى المأمول.

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