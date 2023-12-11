النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تكميم بالمنظار ينهي معاناة مريض سمنة عشريني مع 210 كيلو

بمستشفى الملك خالد بحائل ويواصل تطبيق برامج التغذية الصحية

أنهى فريق طبي سعودي في مركز جراحة وأمراض السمنة بمستشفى الملك خالد بحائل، معاناة مريض يبلغ من العمر 22 عاماً من سمنة مفرطة؛ حيث وصل وزنه إلى 210 كيلو جرامات.

وكان المريض يعاني سمنة مفرطة شديدة منذ صغره، وأُجريت له الفحوص اللازمة، وتَقَرّر إجراء عملية تكميم للمعدة بالمنظار الجراحي، وتكللت بفضلٍ من الله بالنجاح، باستخدام تقنية المناظير المتقدمة.

وغادر المريض المستشفى بعد متابعة حالته والاطمئنان على صحته، وتحديد مواعيد المراجعة للمتابعة، حيث راجَعَ المركزَ بعد مضيّ شهرين من خروجه، وأُجريت له الفحوص اللازمة وهو بصحة جيدة، حيث خسر المريض 30 كيلو جراماً، ومن المقرر أن يستمر في تطبيق برامج التغذية الصحية المقدمة له حتى يصل للوزن المناسب.

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة السمنة بمنطقة حائل مجهّز بأحدث التقنيات العلاجية الحديثة، وبإشراف كوادر وطنية مؤهلة؛ إذ يُعَد أول مركز متخصّص لأمراض وجراحة السمنة بالمنطقة الشمالية، واستقبل المركز منذ تأسيسه أكثر من 5000 مراجع، وتمّ إجراء 162 عملية ناجحة خلال العام الماضي بمعدل 6 عمليات أسبوعياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تكميم بالمنظار ينهي معاناة مريض سمنة عشريني مع 210 كيلو
سبق

أنهى فريق طبي سعودي في مركز جراحة وأمراض السمنة بمستشفى الملك خالد بحائل، معاناة مريض يبلغ من العمر 22 عاماً من سمنة مفرطة؛ حيث وصل وزنه إلى 210 كيلو جرامات.

وكان المريض يعاني سمنة مفرطة شديدة منذ صغره، وأُجريت له الفحوص اللازمة، وتَقَرّر إجراء عملية تكميم للمعدة بالمنظار الجراحي، وتكللت بفضلٍ من الله بالنجاح، باستخدام تقنية المناظير المتقدمة.

وغادر المريض المستشفى بعد متابعة حالته والاطمئنان على صحته، وتحديد مواعيد المراجعة للمتابعة، حيث راجَعَ المركزَ بعد مضيّ شهرين من خروجه، وأُجريت له الفحوص اللازمة وهو بصحة جيدة، حيث خسر المريض 30 كيلو جراماً، ومن المقرر أن يستمر في تطبيق برامج التغذية الصحية المقدمة له حتى يصل للوزن المناسب.

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة السمنة بمنطقة حائل مجهّز بأحدث التقنيات العلاجية الحديثة، وبإشراف كوادر وطنية مؤهلة؛ إذ يُعَد أول مركز متخصّص لأمراض وجراحة السمنة بالمنطقة الشمالية، واستقبل المركز منذ تأسيسه أكثر من 5000 مراجع، وتمّ إجراء 162 عملية ناجحة خلال العام الماضي بمعدل 6 عمليات أسبوعياً.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
09:38 AM

تكميم بالمنظار ينهي معاناة مريض سمنة عشريني مع 210 كيلو

بمستشفى الملك خالد بحائل ويواصل تطبيق برامج التغذية الصحية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
4,546

أنهى فريق طبي سعودي في مركز جراحة وأمراض السمنة بمستشفى الملك خالد بحائل، معاناة مريض يبلغ من العمر 22 عاماً من سمنة مفرطة؛ حيث وصل وزنه إلى 210 كيلو جرامات.

وكان المريض يعاني سمنة مفرطة شديدة منذ صغره، وأُجريت له الفحوص اللازمة، وتَقَرّر إجراء عملية تكميم للمعدة بالمنظار الجراحي، وتكللت بفضلٍ من الله بالنجاح، باستخدام تقنية المناظير المتقدمة.

وغادر المريض المستشفى بعد متابعة حالته والاطمئنان على صحته، وتحديد مواعيد المراجعة للمتابعة، حيث راجَعَ المركزَ بعد مضيّ شهرين من خروجه، وأُجريت له الفحوص اللازمة وهو بصحة جيدة، حيث خسر المريض 30 كيلو جراماً، ومن المقرر أن يستمر في تطبيق برامج التغذية الصحية المقدمة له حتى يصل للوزن المناسب.

يُذكر أن مركز أمراض وجراحة السمنة بمنطقة حائل مجهّز بأحدث التقنيات العلاجية الحديثة، وبإشراف كوادر وطنية مؤهلة؛ إذ يُعَد أول مركز متخصّص لأمراض وجراحة السمنة بالمنطقة الشمالية، واستقبل المركز منذ تأسيسه أكثر من 5000 مراجع، وتمّ إجراء 162 عملية ناجحة خلال العام الماضي بمعدل 6 عمليات أسبوعياً.

شارك برأيك
23
41

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
40,158
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
42,542
4.7 مليار ..

4.7 مليار ..

02 نوفمبر
18,770
93.8 مليار دولار ..

93.8 مليار دولار ..

29 أكتوبر
62,330

كاريكاتير

الصورة الكاملة

المقالات

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

القدس العربية بين قناة الجزيرة وخلاياها!

صالح السعيد
شبابنا والعمل التطوعي؟!!

شبابنا والعمل التطوعي؟!!

خالد الحقباني
الشريان يحتكر عادل إمام؟

الشريان يحتكر عادل إمام؟

عبدالرحمن المرشد
استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

استنساخ ثامر جدة بالشرقية!

بندر الشهري
بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

بنيران إيران.. قُتل صالح..!!

محمد الصيـعري
مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

مَنْ طعن خاصرة الجمال بجدة؟

جمعان الكرت
اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

اليمن ينتفض.. والحوثي يرتعد..

حواء القرني
خيانات قطر وعروبة اليمن

خيانات قطر وعروبة اليمن

صالح السعيد
اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

اليمن العربي يلفظ الأطماع الفارسية

شريفة سندشموز
أرباحهم 900 %..!!

أرباحهم 900 %..!!

ماجد الحربي
عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

عزيزي المواطن .. هل مارست الفساد يوماً؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
ثلاجـات الموظفين..!!

ثلاجـات الموظفين..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة
#انفوجرافيك_سبق: "العواد" من اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة .. التحديات كبيرة

بروفايل

تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة
تركي آل الشيخ.. (النموذج) في مواجهة أسئلة التحديات القادمة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة