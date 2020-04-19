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"الصحة" : تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 9362 (إنفوجرافيك)

مركز الإقامة المميزة: التطبيقات المتوافرة على المتاجر ليست رسمية

أوضح مركز ‫الإقامة المميزة أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية.

وأكد المركز أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وقال: في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات سيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي.

مركز الإقامة المميزة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الإقامة المميزة: التطبيقات المتوافرة على المتاجر ليست رسمية
سبق

أوضح مركز ‫الإقامة المميزة أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية.

وأكد المركز أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وقال: في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات سيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:31 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:54 AM

مركز الإقامة المميزة: التطبيقات المتوافرة على المتاجر ليست رسمية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,388

أوضح مركز ‫الإقامة المميزة أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية.

وأكد المركز أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وقال: في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات سيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي.

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