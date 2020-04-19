مركز الإقامة المميزة: التطبيقات المتوافرة على المتاجر ليست رسمية
أوضح مركز الإقامة المميزة أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية.
وأكد المركز أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وقال: في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات سيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي.
مركز الإقامة المميزة
مركز الإقامة المميزة: التطبيقات المتوافرة على المتاجر ليست رسمية
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-04-19
أوضح مركز الإقامة المميزة أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية.
وأكد المركز أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وقال: في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات سيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي.
19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
11:31 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
12:54 AM
مركز الإقامة المميزة: التطبيقات المتوافرة على المتاجر ليست رسمية
أوضح مركز الإقامة المميزة أن التطبيقات المتوافرة على متاجر التطبيقات ليس لها أي صفة رسمية.
وأكد المركز أن الموقع الرسمي للمركز يعتبر المنصة الوحيدة لاستقبال طلبات المتقدمين، وقال: في حال وجود أي تحديثات مستقبلية لفتح قنوات جديدة للطلبات سيتم إعلانها عبر الحساب الرسمي.