"التجارة" تضبط أكثر من 122 ألف منتج مخالف في مستودع بالرس

استخدام جزء منه كمعمل لإنتاج مستحضرات وخلطات أعشاب وزيوت

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من 122 ألف منتج من المواد الغذائية وأدوات التجميل والمنظفات منتهية الصلاحية، أو مجهولة المصدر، ومخزنة بشكل مخالف للمواصفات القياسية في أحد المستودعات في مدينة الرس.

ووقفت الفرق الرقابية بالوزارة بمساندة من الفرق الأمنية على المستودع، الذي احتوى على كميات كبيرة من المواد الغذائية ومنتجات أخرى مخالفة، حيث تم ضبط (36.358) من المواد الغذائية، بعضها منتهية الصلاحية والبعض الآخر مجهول المصدر أو مخزن بشكل مخالف للمواصفات القياسية، كما تم ضبط (٤٣٣٤) من أدوات التنظيف وأدوات التجميل لانتهاء صلاحيتها.

واتضح من خلال عمليات المسح لمكونات المستودع استخدام جزء منه كمعمل لإنتاج مستحضرات وخلطات أعشاب وزيوت، حيث تم ضبط (21780) عبوة فارغة تستخدم للتعبئة، وثلاثة أجهزة تستخدم للتعبئة وطباعة تاريخ الإنتاج، إضافة إلى ضبط (٦٧) برميلاً كبيراً تحوي زيوتاً متنوعة ومواد كيميائية تستخدم كمواد خام، ونحو (5000) عبوة زيوت جاهزة للبيع، و(55400) ملصق تستخدم لتغيير تاريخ الإنتاج.

وقامت الفرق الرقابية بالوزارة بتحرير محاضر بالمخالفات، واستدعاء صاحب المنشأة للوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية، قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة.

وتؤكّد الوزارة على مواصلة جولاتها الرقابية على جميع المنشآت التجارية والمستودعات، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، وتأمل من عموم المستهلكين التعاون عبر الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو عبر موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت.