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وفاة الطيار المصري صاحب قضية محمد رمضان

بعد أيام من الحكم بتعويضه بـ6 ملايين جنيه

أعلنت وسائل إعلامية مصرية، صباح السبت، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب القضية الشهيرة ضد الفنان محمد رمضان، بعد تدهور حالته الصحية، خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن أشرف أبو اليسر كان يرقد، منذ أكثر من شهر، في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات، قبل أن تسوء حالته أكثر.

وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) للطيار أشرف.

وكان الطيار المصري خلف الأزمة التي اندلعت مع النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها أبو اليسر.

وفي أعقاب قرار المحكمة، نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، ليرد عليه الطيار أشرف أبو اليسر من داخل العناية المركزة.

ونقل موقع "مصراوي" عن أبو اليسر قوله: "في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجه الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولوا بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

تفاصيل القضية

وأشارت الدعوى المقامة ضد رمضان إلى أن الأخير استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائي "مش بتفتش في المطار"، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

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وفاة الطيار المصري صاحب قضية محمد رمضان
سبق

أعلنت وسائل إعلامية مصرية، صباح السبت، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب القضية الشهيرة ضد الفنان محمد رمضان، بعد تدهور حالته الصحية، خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن أشرف أبو اليسر كان يرقد، منذ أكثر من شهر، في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات، قبل أن تسوء حالته أكثر.

وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) للطيار أشرف.

وكان الطيار المصري خلف الأزمة التي اندلعت مع النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها أبو اليسر.

وفي أعقاب قرار المحكمة، نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، ليرد عليه الطيار أشرف أبو اليسر من داخل العناية المركزة.

ونقل موقع "مصراوي" عن أبو اليسر قوله: "في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجه الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولوا بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

تفاصيل القضية

وأشارت الدعوى المقامة ضد رمضان إلى أن الأخير استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائي "مش بتفتش في المطار"، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
04:14 PM

وفاة الطيار المصري صاحب قضية محمد رمضان

بعد أيام من الحكم بتعويضه بـ6 ملايين جنيه

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
1,267

أعلنت وسائل إعلامية مصرية، صباح السبت، وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، صاحب القضية الشهيرة ضد الفنان محمد رمضان، بعد تدهور حالته الصحية، خلال الأيام الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن أشرف أبو اليسر كان يرقد، منذ أكثر من شهر، في الرعاية المركزة داخل إحدى المستشفيات، قبل أن تسوء حالته أكثر.

وتوفي أبو اليسر بعد أيام قليلة من قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، القاضي بإلزام النجم محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه (نحو 382 ألف دولار) للطيار أشرف.

وكان الطيار المصري خلف الأزمة التي اندلعت مع النجم محمد رمضان، الذي نشر صورة من داخل كابينة طائرة يقودها أبو اليسر.

وفي أعقاب قرار المحكمة، نشر محمد رمضان مقطع فيديو وهو يلقي دولارات في حمام سباحة، ليرد عليه الطيار أشرف أبو اليسر من داخل العناية المركزة.

ونقل موقع "مصراوي" عن أبو اليسر قوله: "في ناس كثير أوي محتاجة الفلوس دي، في ناس كتير تعبانة ومحتاجة، ياريت يقدر يوجه الفلوس دي صح، ياريت يقدر يوجهها صح".

وأضاف: "بيقولوا بالعربي كل برغوت على أد دمه، أنت ممكن بالنسبة لك الـ100 جنيه أو الألف جنيه ممكن يبسطوك، وواحد ثاني الألف جنيه، ممكن متملاش درج ثلاجة، كل طبقة عايشة برصيدها، وفي النهاية من حكم في ماله ما ظلم".

تفاصيل القضية

وأشارت الدعوى المقامة ضد رمضان إلى أن الأخير استغل الصورة مع الطيار المتضرر لترويج كليب غنائي "مش بتفتش في المطار"، الأمر الذي أدى إلى توقيع عقوبة على الطيار بسحب رخصة الطيران منه.

واندلعت شرارة هذه القضية بعدما نشر رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، فيديو له من داخل قمرة الطائرة، المتجهة من القاهرة إلى الرياض ليشاركهم "تجربته الأولى في قيادة الطائرات".

ودخل رمضان لقمرة القيادة وتلقى التعليمات من الكابتن أبو اليسر، وظهر في الخلفية صوت شقيقه محمود وهو يقسم بالله أن محمد من يقود الطائرة وليس الطيار الأصلي.

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