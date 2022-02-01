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معتز مطر يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الدكتور معتز بن يوسف مطر، من منسوبي مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بعقد قرانه على ابنة المرحوم "عبدالله حسن زيدان" بجدة.

حضر حفل عقد القران عددٌ من المسؤولين والشخصيات البارزة؛ وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا؛ في ليلة استثنائية اتسمت بملامح الفرح والبهجة والسعادة، وسط حضور كبير من الأصدقاء وأقارب العروسين، الذين قدموا تهانيهم للعريس.

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معتز مطر يحتفل بزواجه في جدة
سبق

احتفل الدكتور معتز بن يوسف مطر، من منسوبي مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بعقد قرانه على ابنة المرحوم "عبدالله حسن زيدان" بجدة.

حضر حفل عقد القران عددٌ من المسؤولين والشخصيات البارزة؛ وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا؛ في ليلة استثنائية اتسمت بملامح الفرح والبهجة والسعادة، وسط حضور كبير من الأصدقاء وأقارب العروسين، الذين قدموا تهانيهم للعريس.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
01:12 PM

معتز مطر يحتفل بزواجه في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الدكتور معتز بن يوسف مطر، من منسوبي مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بعقد قرانه على ابنة المرحوم "عبدالله حسن زيدان" بجدة.

حضر حفل عقد القران عددٌ من المسؤولين والشخصيات البارزة؛ وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا؛ في ليلة استثنائية اتسمت بملامح الفرح والبهجة والسعادة، وسط حضور كبير من الأصدقاء وأقارب العروسين، الذين قدموا تهانيهم للعريس.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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