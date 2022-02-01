معتز مطر يحتفل بزواجه في جدة

احتفل الدكتور معتز بن يوسف مطر، من منسوبي مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز، بعقد قرانه على ابنة المرحوم "عبدالله حسن زيدان" بجدة.

حضر حفل عقد القران عددٌ من المسؤولين والشخصيات البارزة؛ وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا؛ في ليلة استثنائية اتسمت بملامح الفرح والبهجة والسعادة، وسط حضور كبير من الأصدقاء وأقارب العروسين، الذين قدموا تهانيهم للعريس.