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قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

قال: تستمد أهميتها من الثقل الاستراتيجي للمكان

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي.

وتابع: إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق.

وأردف: التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك، خيرُ عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبًا.

أنور قرقاش قمة الرياض قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل
سبق

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي.

وتابع: إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق.

وأردف: التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك، خيرُ عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبًا.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
08:27 AM

قرقاش: نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل

قال: تستمد أهميتها من الثقل الاستراتيجي للمكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": هي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي.

وتابع: إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق.

وأردف: التزام دولة الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها، وقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك، خيرُ عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبًا.

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