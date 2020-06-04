النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة تقويم التعليم: فتح التسجيل في القدرات العامة للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة ابتداءً من اليوم وحتى 12 ذي القعدة 1441هـ للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط، وسيعقد الاختبار في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة تقويم التعليم: فتح التسجيل في القدرات العامة للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة ابتداءً من اليوم وحتى 12 ذي القعدة 1441هـ للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط، وسيعقد الاختبار في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
02:02 PM

هيئة تقويم التعليم: فتح التسجيل في القدرات العامة للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
307

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة ابتداءً من اليوم وحتى 12 ذي القعدة 1441هـ للطلبة المسجلين في الاختبار التحصيلي ولم يسبق لهم دخول اختبار القدرات العامة أو من سبق دخوله مرة واحدة فقط، وسيعقد الاختبار في مقرات الاختبارات المحوسبة الموزعة بمناطق ومدن المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,825
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,209
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,203
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,897

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة