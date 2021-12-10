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"الجولة الخليجية".. محلل كويتي عن ولي العهد: هو القائد التنموي والفارس

قال: زيارة تعزز علاقات البلدين الأخوية.. الوضع الإقليمي محور المباحثات

قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إنه بكل مشاعر المحبة والسرور تستقبل دولة الكويت القائد التنموي والفارس المجدد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، فمرحباً بزيارته للكويت في الجولة الخليجية.

جاء ذلك في تغريدة لـ"المناع"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" تزامنًا مع بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت في جولته الخليجية التاريخية.

وأضاف "المناع"، أن زيارته الثالثة -حفظه الله- للكويت ستكون تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والوضع الإقليمي محور مباحثات الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجولة الخليجية".. محلل كويتي عن ولي العهد: هو القائد التنموي والفارس
سبق

قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إنه بكل مشاعر المحبة والسرور تستقبل دولة الكويت القائد التنموي والفارس المجدد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، فمرحباً بزيارته للكويت في الجولة الخليجية.

جاء ذلك في تغريدة لـ"المناع"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" تزامنًا مع بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت في جولته الخليجية التاريخية.

وأضاف "المناع"، أن زيارته الثالثة -حفظه الله- للكويت ستكون تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والوضع الإقليمي محور مباحثات الجانبين.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
05:27 PM
اخر تعديل
10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
11:17 PM

"الجولة الخليجية".. محلل كويتي عن ولي العهد: هو القائد التنموي والفارس

قال: زيارة تعزز علاقات البلدين الأخوية.. الوضع الإقليمي محور المباحثات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
1
1,266

قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إنه بكل مشاعر المحبة والسرور تستقبل دولة الكويت القائد التنموي والفارس المجدد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، فمرحباً بزيارته للكويت في الجولة الخليجية.

جاء ذلك في تغريدة لـ"المناع"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" تزامنًا مع بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت في جولته الخليجية التاريخية.

وأضاف "المناع"، أن زيارته الثالثة -حفظه الله- للكويت ستكون تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والوضع الإقليمي محور مباحثات الجانبين.

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