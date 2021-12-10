قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إنه بكل مشاعر المحبة والسرور تستقبل دولة الكويت القائد التنموي والفارس المجدد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، فمرحباً بزيارته للكويت في الجولة الخليجية. جاء ذلك في تغريدة لـ"المناع"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" تزامنًا مع بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت في جولته الخليجية التاريخية. وأضاف "المناع"، أن زيارته الثالثة -حفظه الله- للكويت ستكون تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والوضع الإقليمي محور مباحثات الجانبين.

"الجولة الخليجية".. محلل كويتي عن ولي العهد: هو القائد التنموي والفارس عبدالله العنزي سبق 2021-12-10 قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إنه بكل مشاعر المحبة والسرور تستقبل دولة الكويت القائد التنموي والفارس المجدد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، فمرحباً بزيارته للكويت في الجولة الخليجية.



جاء ذلك في تغريدة لـ"المناع"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" تزامنًا مع بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت في جولته الخليجية التاريخية.



وأضاف "المناع"، أن زيارته الثالثة -حفظه الله- للكويت ستكون تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والوضع الإقليمي محور مباحثات الجانبين.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 05:27 PM

اخر تعديل 10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 11:17 PM

"الجولة الخليجية".. محلل كويتي عن ولي العهد: هو القائد التنموي والفارس قال: زيارة تعزز علاقات البلدين الأخوية.. الوضع الإقليمي محور المباحثات





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قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إنه بكل مشاعر المحبة والسرور تستقبل دولة الكويت القائد التنموي والفارس المجدد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي، فمرحباً بزيارته للكويت في الجولة الخليجية.



جاء ذلك في تغريدة لـ"المناع"، عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" تزامنًا مع بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت في جولته الخليجية التاريخية.



وأضاف "المناع"، أن زيارته الثالثة -حفظه الله- للكويت ستكون تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والوضع الإقليمي محور مباحثات الجانبين.