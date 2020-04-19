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عضو تدريس بجامعة أم القرى يمنح طلابه درجات لا تقل عن 95%.. تعرف على القصة

للتيسير عليهم في ظلّ جائحة فيروس كورونا

منح عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، 90 طالبًا درجات لا تقل عن 95 درجة في المقررين.

جاء ذلك للتيسير عليهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع ما تضمنه خطاب وزير التعليم، بالتيسير على الطلاب والطالبات في ظل هذه الأزمة.

وأعلن عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر بن عبد الله الهزازي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"؛ انتهاءه من رصد الدرجات لمقرري الكيمياء الكهربية والكيمياء العامة لتسعين طالبًا.

وقال: إن أدنى درجات لطلابه في المقررين كانت تتراوح بين 75 - 80 درجة، وعمد إلى إعفائهم من الاختبار ووضعها ضمن التكاليف، معلنًا منحهم 20 درجة لكل منهم لتكون درجة أدناهم 95 درجة.

وأضاف: "‏تلقَّيت بعض النقد من بعض الإخوة في تقييم الطلاب من ٩٥، وإني أقول لهم: إن التيسير عليهم ومكافأتهم على القليل بالكثير نهج رباني، ونذكرهم بوصية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عندما دعا للتيسير، ونذكّرهم بخطاب الوزير الذي بعثه للجامعات ودعا فيه إلى التيسير، فرفقًا رفقًا بطلابنا".

وتابع: "‏كلما قدّر الأستاذ طلابه، وأحبهم، واستمع لهم، كلما أحبوه، وكان أثر تشجيعه عليهم عظيمًا، وكيف يؤثر الأستاذ بطلابه إذا كان ليس على لسانه إلا تحطيمهم، وتسفيه آرائهم، فافتحوا قلوبكم لطلابكم، ولا تصدّوا عنهم إن اشتكوا، وأقنعوهم لتطيب نفوسهم ليحملوا لكم أجمل الذكريات".

وقال: "‏نذكرهم بالرفق الذي دعا إليه نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- فيسّروا على طلابكم ولا تجعلوا تقييمكم لهذا الفصل كغيره؛ فهو فصل استثنائي، وكم أحزن على طالب انقطع الإنترنت لديه فظلّ حائرًا يبكي على فوات العلم".

جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو تدريس بجامعة أم القرى يمنح طلابه درجات لا تقل عن 95%.. تعرف على القصة
سبق

منح عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، 90 طالبًا درجات لا تقل عن 95 درجة في المقررين.

جاء ذلك للتيسير عليهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع ما تضمنه خطاب وزير التعليم، بالتيسير على الطلاب والطالبات في ظل هذه الأزمة.

وأعلن عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر بن عبد الله الهزازي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"؛ انتهاءه من رصد الدرجات لمقرري الكيمياء الكهربية والكيمياء العامة لتسعين طالبًا.

وقال: إن أدنى درجات لطلابه في المقررين كانت تتراوح بين 75 - 80 درجة، وعمد إلى إعفائهم من الاختبار ووضعها ضمن التكاليف، معلنًا منحهم 20 درجة لكل منهم لتكون درجة أدناهم 95 درجة.

وأضاف: "‏تلقَّيت بعض النقد من بعض الإخوة في تقييم الطلاب من ٩٥، وإني أقول لهم: إن التيسير عليهم ومكافأتهم على القليل بالكثير نهج رباني، ونذكرهم بوصية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عندما دعا للتيسير، ونذكّرهم بخطاب الوزير الذي بعثه للجامعات ودعا فيه إلى التيسير، فرفقًا رفقًا بطلابنا".

وتابع: "‏كلما قدّر الأستاذ طلابه، وأحبهم، واستمع لهم، كلما أحبوه، وكان أثر تشجيعه عليهم عظيمًا، وكيف يؤثر الأستاذ بطلابه إذا كان ليس على لسانه إلا تحطيمهم، وتسفيه آرائهم، فافتحوا قلوبكم لطلابكم، ولا تصدّوا عنهم إن اشتكوا، وأقنعوهم لتطيب نفوسهم ليحملوا لكم أجمل الذكريات".

وقال: "‏نذكرهم بالرفق الذي دعا إليه نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- فيسّروا على طلابكم ولا تجعلوا تقييمكم لهذا الفصل كغيره؛ فهو فصل استثنائي، وكم أحزن على طالب انقطع الإنترنت لديه فظلّ حائرًا يبكي على فوات العلم".

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
06:32 PM

عضو تدريس بجامعة أم القرى يمنح طلابه درجات لا تقل عن 95%.. تعرف على القصة

للتيسير عليهم في ظلّ جائحة فيروس كورونا

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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منح عضو هيئة تدريس بجامعة أم القرى، 90 طالبًا درجات لا تقل عن 95 درجة في المقررين.

جاء ذلك للتيسير عليهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع ما تضمنه خطاب وزير التعليم، بالتيسير على الطلاب والطالبات في ظل هذه الأزمة.

وأعلن عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى الدكتور عمر بن عبد الله الهزازي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"؛ انتهاءه من رصد الدرجات لمقرري الكيمياء الكهربية والكيمياء العامة لتسعين طالبًا.

وقال: إن أدنى درجات لطلابه في المقررين كانت تتراوح بين 75 - 80 درجة، وعمد إلى إعفائهم من الاختبار ووضعها ضمن التكاليف، معلنًا منحهم 20 درجة لكل منهم لتكون درجة أدناهم 95 درجة.

وأضاف: "‏تلقَّيت بعض النقد من بعض الإخوة في تقييم الطلاب من ٩٥، وإني أقول لهم: إن التيسير عليهم ومكافأتهم على القليل بالكثير نهج رباني، ونذكرهم بوصية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عندما دعا للتيسير، ونذكّرهم بخطاب الوزير الذي بعثه للجامعات ودعا فيه إلى التيسير، فرفقًا رفقًا بطلابنا".

وتابع: "‏كلما قدّر الأستاذ طلابه، وأحبهم، واستمع لهم، كلما أحبوه، وكان أثر تشجيعه عليهم عظيمًا، وكيف يؤثر الأستاذ بطلابه إذا كان ليس على لسانه إلا تحطيمهم، وتسفيه آرائهم، فافتحوا قلوبكم لطلابكم، ولا تصدّوا عنهم إن اشتكوا، وأقنعوهم لتطيب نفوسهم ليحملوا لكم أجمل الذكريات".

وقال: "‏نذكرهم بالرفق الذي دعا إليه نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- فيسّروا على طلابكم ولا تجعلوا تقييمكم لهذا الفصل كغيره؛ فهو فصل استثنائي، وكم أحزن على طالب انقطع الإنترنت لديه فظلّ حائرًا يبكي على فوات العلم".

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