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لمسة وفاء.. إفطار ٢٠٠ صائم صدقة عن محافظ رنية الراحل "القحطاني"

في لمسة وفاء، أقامت "محافظة رنية"، بالتعاون مع فريق رنية التطوعي، مخيم إفطار صائم شارك به أكثر من ٢٠٠ صائم، صدقةً عن محافظ رنية السابق، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، - رحمه الله وغفر له -.

وشارك في "المبادرة" التي نالت استحسان الكثير، ولهجت ألسن الصائمين حينها بالدعاء للفقيد، محافظ رنية المُكلّف، الوصيص بن علي السبيعي، وعددٌ من المسؤولين، وأهالي المحافظة.

من جهته، قال الوصيص السبيعي، لـ"سبق": تأتي المبادرة صدقةً عن فقيد المحافظة "سعود القحطاني"، إيماناً بالدور الكبير الذي قدّمه للمحافظة خلال فترة توليه محافظاً لرنية، قبل أن نُفجع برحيله أثناء رحلته العلاجية الخارجية - رحمه الله -.

وأضاف: مشاعرنا لا تُوصف ونحن نسمع عبارات الدعاء والحديث عن مآثر الفقيد "القحطاني"، وكيف ترك بصمةً في قلوب الأهالي على الرغم من قُصرِ فترة تعيينه محافظاً لرنية".

وتقدّم "السبيعي" بالشكر الجزيل لكل من شارك ونظّم وعمل على خروج هذه المبادرة بالصورة اللائقة، سائلاً الله أن يجعل أجرها وبركتها خالصة لوجهه الكريم، وصدقتها لفقيد المحافظة، سعود القحطاني.

يذكر أن محافظ "رنية" السابق سعود القحطاني، توفي أثناء رحلته العلاجية الخارجية منتصف شعبان الماضي، وخيّم الحزن على المحافظة التي شارك في تشييع جثمانه عددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة بالحرم المكي، وقدّموا التعازي لذويه في جدة.

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لمسة وفاء.. إفطار ٢٠٠ صائم صدقة عن محافظ رنية الراحل "القحطاني"
سبق

في لمسة وفاء، أقامت "محافظة رنية"، بالتعاون مع فريق رنية التطوعي، مخيم إفطار صائم شارك به أكثر من ٢٠٠ صائم، صدقةً عن محافظ رنية السابق، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، - رحمه الله وغفر له -.

وشارك في "المبادرة" التي نالت استحسان الكثير، ولهجت ألسن الصائمين حينها بالدعاء للفقيد، محافظ رنية المُكلّف، الوصيص بن علي السبيعي، وعددٌ من المسؤولين، وأهالي المحافظة.

من جهته، قال الوصيص السبيعي، لـ"سبق": تأتي المبادرة صدقةً عن فقيد المحافظة "سعود القحطاني"، إيماناً بالدور الكبير الذي قدّمه للمحافظة خلال فترة توليه محافظاً لرنية، قبل أن نُفجع برحيله أثناء رحلته العلاجية الخارجية - رحمه الله -.

وأضاف: مشاعرنا لا تُوصف ونحن نسمع عبارات الدعاء والحديث عن مآثر الفقيد "القحطاني"، وكيف ترك بصمةً في قلوب الأهالي على الرغم من قُصرِ فترة تعيينه محافظاً لرنية".

وتقدّم "السبيعي" بالشكر الجزيل لكل من شارك ونظّم وعمل على خروج هذه المبادرة بالصورة اللائقة، سائلاً الله أن يجعل أجرها وبركتها خالصة لوجهه الكريم، وصدقتها لفقيد المحافظة، سعود القحطاني.

يذكر أن محافظ "رنية" السابق سعود القحطاني، توفي أثناء رحلته العلاجية الخارجية منتصف شعبان الماضي، وخيّم الحزن على المحافظة التي شارك في تشييع جثمانه عددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة بالحرم المكي، وقدّموا التعازي لذويه في جدة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
09:37 PM

لمسة وفاء.. إفطار ٢٠٠ صائم صدقة عن محافظ رنية الراحل "القحطاني"

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عمر السبيعي - رنية
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في لمسة وفاء، أقامت "محافظة رنية"، بالتعاون مع فريق رنية التطوعي، مخيم إفطار صائم شارك به أكثر من ٢٠٠ صائم، صدقةً عن محافظ رنية السابق، سعود بن عبدالمحسن القحطاني، - رحمه الله وغفر له -.

وشارك في "المبادرة" التي نالت استحسان الكثير، ولهجت ألسن الصائمين حينها بالدعاء للفقيد، محافظ رنية المُكلّف، الوصيص بن علي السبيعي، وعددٌ من المسؤولين، وأهالي المحافظة.

من جهته، قال الوصيص السبيعي، لـ"سبق": تأتي المبادرة صدقةً عن فقيد المحافظة "سعود القحطاني"، إيماناً بالدور الكبير الذي قدّمه للمحافظة خلال فترة توليه محافظاً لرنية، قبل أن نُفجع برحيله أثناء رحلته العلاجية الخارجية - رحمه الله -.

وأضاف: مشاعرنا لا تُوصف ونحن نسمع عبارات الدعاء والحديث عن مآثر الفقيد "القحطاني"، وكيف ترك بصمةً في قلوب الأهالي على الرغم من قُصرِ فترة تعيينه محافظاً لرنية".

وتقدّم "السبيعي" بالشكر الجزيل لكل من شارك ونظّم وعمل على خروج هذه المبادرة بالصورة اللائقة، سائلاً الله أن يجعل أجرها وبركتها خالصة لوجهه الكريم، وصدقتها لفقيد المحافظة، سعود القحطاني.

يذكر أن محافظ "رنية" السابق سعود القحطاني، توفي أثناء رحلته العلاجية الخارجية منتصف شعبان الماضي، وخيّم الحزن على المحافظة التي شارك في تشييع جثمانه عددٌ من المسؤولين وأهالي المحافظة بالحرم المكي، وقدّموا التعازي لذويه في جدة.

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