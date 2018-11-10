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حصيلة قتلى تفجيرات مقديشو ترتفع إلى 41

بعد وفاة العديد من الجرحى

ارتفعت حصيلة التفجيرات التي وقعت أمس قرب فندق في وسط مقديشو إلى 41 قتيلاً على الأقل بعد وفاة العديد من الجرحى، بحسب ما أعلن مصدر في الشرطة الصومالية اليوم (السبت).

وأفاد إبراهيم محمد المسؤول في الشرطة بأن حصيلة القتلى ارتفعت، والمعلومات التي تلقتها الشرطة من مختلف المستشفيات تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 41 وعدد المصابين 106، بحسب "فرانس برس".

وكانت حصيلة سابقة، أعلنها مصدر أمني الجمعة أشارت إلى نحو 20 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحًا.

وقال الشاهد عبدالله أحمد: "نحو 20 قتيلاً في الهجوم وأكثر من 40 جريحاً معظمهم من المدنيين كانوا يمرّون في المكان عند وقوع التفجيرات".

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن التفجيرات، وذكرت في بيان نشره موقع إلكتروني مؤيد لها أنها شنت هجومًا على فندق الصحافي حيث يقيم كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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حصيلة قتلى تفجيرات مقديشو ترتفع إلى 41
سبق

ارتفعت حصيلة التفجيرات التي وقعت أمس قرب فندق في وسط مقديشو إلى 41 قتيلاً على الأقل بعد وفاة العديد من الجرحى، بحسب ما أعلن مصدر في الشرطة الصومالية اليوم (السبت).

وأفاد إبراهيم محمد المسؤول في الشرطة بأن حصيلة القتلى ارتفعت، والمعلومات التي تلقتها الشرطة من مختلف المستشفيات تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 41 وعدد المصابين 106، بحسب "فرانس برس".

وكانت حصيلة سابقة، أعلنها مصدر أمني الجمعة أشارت إلى نحو 20 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحًا.

وقال الشاهد عبدالله أحمد: "نحو 20 قتيلاً في الهجوم وأكثر من 40 جريحاً معظمهم من المدنيين كانوا يمرّون في المكان عند وقوع التفجيرات".

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن التفجيرات، وذكرت في بيان نشره موقع إلكتروني مؤيد لها أنها شنت هجومًا على فندق الصحافي حيث يقيم كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
07:57 PM

حصيلة قتلى تفجيرات مقديشو ترتفع إلى 41

بعد وفاة العديد من الجرحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت حصيلة التفجيرات التي وقعت أمس قرب فندق في وسط مقديشو إلى 41 قتيلاً على الأقل بعد وفاة العديد من الجرحى، بحسب ما أعلن مصدر في الشرطة الصومالية اليوم (السبت).

وأفاد إبراهيم محمد المسؤول في الشرطة بأن حصيلة القتلى ارتفعت، والمعلومات التي تلقتها الشرطة من مختلف المستشفيات تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 41 وعدد المصابين 106، بحسب "فرانس برس".

وكانت حصيلة سابقة، أعلنها مصدر أمني الجمعة أشارت إلى نحو 20 قتيلاً، وأكثر من 40 جريحًا.

وقال الشاهد عبدالله أحمد: "نحو 20 قتيلاً في الهجوم وأكثر من 40 جريحاً معظمهم من المدنيين كانوا يمرّون في المكان عند وقوع التفجيرات".

وأعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن التفجيرات، وذكرت في بيان نشره موقع إلكتروني مؤيد لها أنها شنت هجومًا على فندق الصحافي حيث يقيم كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية.

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