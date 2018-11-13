النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

فتح باب القبول للأطباء في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم

التقديم يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء حتى الاثنين 19 ربيع الأول

أعلنت كلية الطب بجامعة الملك سعود ممثلة بمركز الدراسات الطبية العليا, عن فتح باب القبول للأطباء الراغبين الالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم 2019/ 2020م .

وأوضح مدير البرنامج الدكتور محمد البديوي, أن التقدم يبدأ من يوم غد الأربعاء حتى يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ من خلال البريد الإلكتروني niocampo@ksu.edu.sa، داعياً الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية، كما سيتم إجراء مقابلة شخصية يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات بالقرب من قسم الباطنة في مبنى توسعة كلية الطب الغربي الدور الثالث، وللمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال بسكرتارية قسم الباطنة على الرقم (0118066509).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فتح باب القبول للأطباء في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم
سبق

أعلنت كلية الطب بجامعة الملك سعود ممثلة بمركز الدراسات الطبية العليا, عن فتح باب القبول للأطباء الراغبين الالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم 2019/ 2020م .

وأوضح مدير البرنامج الدكتور محمد البديوي, أن التقدم يبدأ من يوم غد الأربعاء حتى يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ من خلال البريد الإلكتروني niocampo@ksu.edu.sa، داعياً الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية، كما سيتم إجراء مقابلة شخصية يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات بالقرب من قسم الباطنة في مبنى توسعة كلية الطب الغربي الدور الثالث، وللمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال بسكرتارية قسم الباطنة على الرقم (0118066509).

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
04:40 PM

فتح باب القبول للأطباء في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم

التقديم يبدأ من يوم غدٍ الأربعاء حتى الاثنين 19 ربيع الأول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
74

أعلنت كلية الطب بجامعة الملك سعود ممثلة بمركز الدراسات الطبية العليا, عن فتح باب القبول للأطباء الراغبين الالتحاق في برنامج زمالة جامعة الملك سعود للتخصص الدقيق للروماتيزم 2019/ 2020م .

وأوضح مدير البرنامج الدكتور محمد البديوي, أن التقدم يبدأ من يوم غد الأربعاء حتى يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ من خلال البريد الإلكتروني niocampo@ksu.edu.sa، داعياً الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية، كما سيتم إجراء مقابلة شخصية يوم الاثنين 19 ربيع الأول 1440هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً بقاعة الاجتماعات بالقرب من قسم الباطنة في مبنى توسعة كلية الطب الغربي الدور الثالث، وللمزيد من الاستفسارات يمكنكم الاتصال بسكرتارية قسم الباطنة على الرقم (0118066509).

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,490
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,771
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,292
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,359

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة