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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

عصية عليه.. تعرَّف على 15 دولة لم يصل إليها فيروس "كورونا" حتى الآن

وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عنها

على الرغم من ضربه نحو 183 دولة حول العالم بقسوة مقترباً من 5 ملايين إصابة، و300 ألف وفاة، مع ذلك يظل فيروس كورونا المستجد ضيفاً غير مرغوب فيه في 15 دولة، غير قادر على اختراق حدودها حتى حين، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن تلك الدول.

ففي آسيا، لم تسجل كوريا الشمالية وتركمانستان حتى الآن إصابات بالفيروس التاجي، بينما في إفريقيا مازالت مملكة ليسوتو في مأمن من الفيروس التاجي؛ الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تسجل أيّ حالات إصابة حتى وقتنا هذا.

بينما في دول وجزر المحيط الهادئ، التي تُعد وجهات سياحية شهيرة، فلم تعبر الجائحة حتى الآن إليها؛ بفضل عزلتها وبُعدها على ما يبدو، وتشمل تلك البلدان: جزر سليمان، وجزر كوك، وجزر مارشال، وفانواتو، وساموا، وكيريباتي، وميكرونيزيا، ونييوي، وكذلك تونجا، وبالاو، وتوفالو، وناورو.

واتخذ كثيرٌ من الدول تدابير وقائية واحترازية مشددة لعبور الجائحة، ومنع تفشي الفيروس بطريقة يستحيل السيطرة عليها، وهي التدابير التي بدأت بعض الدول حول العالم بتخفيفها تدريجياً؛ سعياً لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في أقرب وقت.

فيروس كورونا الجديد

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عصية عليه.. تعرَّف على 15 دولة لم يصل إليها فيروس "كورونا" حتى الآن
سبق

على الرغم من ضربه نحو 183 دولة حول العالم بقسوة مقترباً من 5 ملايين إصابة، و300 ألف وفاة، مع ذلك يظل فيروس كورونا المستجد ضيفاً غير مرغوب فيه في 15 دولة، غير قادر على اختراق حدودها حتى حين، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن تلك الدول.

ففي آسيا، لم تسجل كوريا الشمالية وتركمانستان حتى الآن إصابات بالفيروس التاجي، بينما في إفريقيا مازالت مملكة ليسوتو في مأمن من الفيروس التاجي؛ الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تسجل أيّ حالات إصابة حتى وقتنا هذا.

بينما في دول وجزر المحيط الهادئ، التي تُعد وجهات سياحية شهيرة، فلم تعبر الجائحة حتى الآن إليها؛ بفضل عزلتها وبُعدها على ما يبدو، وتشمل تلك البلدان: جزر سليمان، وجزر كوك، وجزر مارشال، وفانواتو، وساموا، وكيريباتي، وميكرونيزيا، ونييوي، وكذلك تونجا، وبالاو، وتوفالو، وناورو.

واتخذ كثيرٌ من الدول تدابير وقائية واحترازية مشددة لعبور الجائحة، ومنع تفشي الفيروس بطريقة يستحيل السيطرة عليها، وهي التدابير التي بدأت بعض الدول حول العالم بتخفيفها تدريجياً؛ سعياً لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في أقرب وقت.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
11:52 AM

عصية عليه.. تعرَّف على 15 دولة لم يصل إليها فيروس "كورونا" حتى الآن

وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عنها

A A A
ياسر نجدي - الرياض
6
21,180

على الرغم من ضربه نحو 183 دولة حول العالم بقسوة مقترباً من 5 ملايين إصابة، و300 ألف وفاة، مع ذلك يظل فيروس كورونا المستجد ضيفاً غير مرغوب فيه في 15 دولة، غير قادر على اختراق حدودها حتى حين، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن تلك الدول.

ففي آسيا، لم تسجل كوريا الشمالية وتركمانستان حتى الآن إصابات بالفيروس التاجي، بينما في إفريقيا مازالت مملكة ليسوتو في مأمن من الفيروس التاجي؛ الدولة الإفريقية الوحيدة التي لم تسجل أيّ حالات إصابة حتى وقتنا هذا.

بينما في دول وجزر المحيط الهادئ، التي تُعد وجهات سياحية شهيرة، فلم تعبر الجائحة حتى الآن إليها؛ بفضل عزلتها وبُعدها على ما يبدو، وتشمل تلك البلدان: جزر سليمان، وجزر كوك، وجزر مارشال، وفانواتو، وساموا، وكيريباتي، وميكرونيزيا، ونييوي، وكذلك تونجا، وبالاو، وتوفالو، وناورو.

واتخذ كثيرٌ من الدول تدابير وقائية واحترازية مشددة لعبور الجائحة، ومنع تفشي الفيروس بطريقة يستحيل السيطرة عليها، وهي التدابير التي بدأت بعض الدول حول العالم بتخفيفها تدريجياً؛ سعياً لعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في أقرب وقت.

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