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صدمة لمنتظري هواتف "سامسونج إس 22 ألترا" بعد الكشف عن مواصفاته المرتقبة

أصيب عدد من منتظري هواتف "سامسونج إس22 ألترا"، بعد كشف تسريبات عن مواصفاته المرتقبة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن عددًا من مرتقبي الهواتف أصيبوا بالإحباط، بعدما كشفت تسريبات أن هواتف "سامسونج إس 22 ألترا" ستكون مزودة بذاكرة أقل عن إصدارات العام الماضي.

ومن المتوقع أن تكشف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب عن هواتفها الجديدة الرائدة خلال شهر فبراير المقبل.

وكشفت التسريبات عن أسعار هواتف سامسونج المرتقبة، والتي جاءت على النحو التالي:

- جلاكسي إس 22: 1018 دولارًا.

- جلاكسي إس 22 بلس: 1049 دولارًا.

- جلاكسي إس 22 ألترا: 1414 دولارًا.

وتوحي تلك الأسعار بأنها مقاربة لتشكيلات إصدارات "سامسونج" السابقة؛ ولكنها ستكون بسعات تخزين أقل، وستفرض الشركة رسوم 50 دولارًا في حالة الرغبة في زيادة سعة التخزين.

وستأتي هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا" بسعة تخزين عشوائية "رام" تتراوح ما بين 8 إلى 12 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وفي حالة الرغبة في زيادتها قد يضطر المستخدم إلى دفع مبالغ تتراوح من 50 إلى 100 دولار.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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صدمة لمنتظري هواتف "سامسونج إس 22 ألترا" بعد الكشف عن مواصفاته المرتقبة
سبق

أصيب عدد من منتظري هواتف "سامسونج إس22 ألترا"، بعد كشف تسريبات عن مواصفاته المرتقبة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن عددًا من مرتقبي الهواتف أصيبوا بالإحباط، بعدما كشفت تسريبات أن هواتف "سامسونج إس 22 ألترا" ستكون مزودة بذاكرة أقل عن إصدارات العام الماضي.

ومن المتوقع أن تكشف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب عن هواتفها الجديدة الرائدة خلال شهر فبراير المقبل.

وكشفت التسريبات عن أسعار هواتف سامسونج المرتقبة، والتي جاءت على النحو التالي:

- جلاكسي إس 22: 1018 دولارًا.

- جلاكسي إس 22 بلس: 1049 دولارًا.

- جلاكسي إس 22 ألترا: 1414 دولارًا.

وتوحي تلك الأسعار بأنها مقاربة لتشكيلات إصدارات "سامسونج" السابقة؛ ولكنها ستكون بسعات تخزين أقل، وستفرض الشركة رسوم 50 دولارًا في حالة الرغبة في زيادة سعة التخزين.

وستأتي هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا" بسعة تخزين عشوائية "رام" تتراوح ما بين 8 إلى 12 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وفي حالة الرغبة في زيادتها قد يضطر المستخدم إلى دفع مبالغ تتراوح من 50 إلى 100 دولار.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:00 PM

صدمة لمنتظري هواتف "سامسونج إس 22 ألترا" بعد الكشف عن مواصفاته المرتقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصيب عدد من منتظري هواتف "سامسونج إس22 ألترا"، بعد كشف تسريبات عن مواصفاته المرتقبة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن عددًا من مرتقبي الهواتف أصيبوا بالإحباط، بعدما كشفت تسريبات أن هواتف "سامسونج إس 22 ألترا" ستكون مزودة بذاكرة أقل عن إصدارات العام الماضي.

ومن المتوقع أن تكشف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، النقاب عن هواتفها الجديدة الرائدة خلال شهر فبراير المقبل.

وكشفت التسريبات عن أسعار هواتف سامسونج المرتقبة، والتي جاءت على النحو التالي:

- جلاكسي إس 22: 1018 دولارًا.

- جلاكسي إس 22 بلس: 1049 دولارًا.

- جلاكسي إس 22 ألترا: 1414 دولارًا.

وتوحي تلك الأسعار بأنها مقاربة لتشكيلات إصدارات "سامسونج" السابقة؛ ولكنها ستكون بسعات تخزين أقل، وستفرض الشركة رسوم 50 دولارًا في حالة الرغبة في زيادة سعة التخزين.

وستأتي هواتف "سامسونج جلاكسي إس 22 ألترا" بسعة تخزين عشوائية "رام" تتراوح ما بين 8 إلى 12 جيجابايت، وسعات تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت، وفي حالة الرغبة في زيادتها قد يضطر المستخدم إلى دفع مبالغ تتراوح من 50 إلى 100 دولار.

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