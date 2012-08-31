"تجارة رفحاء" ينفّذ 197 جولة رقابية ويباشر 124 بلاغًا

للتأكد من استمرار تقديم المنشآت التجارية خدماتها للمستهلكين

نفّذت الفِرَق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء خلال شهر أغسطس، 197 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت محلات إصلاح أجهزة الحاسب الآلي والسلع الشخصية والمنزلية، وبطاقة مواصفات السيارات، وبيع وصيانة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والمخابز، وبيع الغاز، ومحلات الخياطة، وبيع الأثاث، وبيع مواد البناء، وبيع الخضار والفواكه، وبيع الكماليات والملابس والإكسسورات، والمنتجات الغذائية، وغيرها.

وقال مدير فرع التجارة بمحافظة رفحاء يوسف بن سالم العنزي: هذه الجولات تهدف للتأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية، ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والوقوف على سير عمل سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك.

وأوضح أن الفِرَق الرقابية برفحاء ضبطت 12 مخالفة، خلال هذه الجولات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، ومباشرة 124 بلاغًا.

وأشار "العنزي" إلى أن هذه الجولات كشفت عن وجود وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية، كما بيّنت الجولات أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع.

ودعا المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو مركز بالبلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.