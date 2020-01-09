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متجر النصر يطرح تذاكر مباراة الاتحاد.. تبدأ من 30 - 800 ريال

أعلن متجر نادي النصر عن بدء بيع تذاكر مباراة قمة الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي ستجمع النصر بنظيره الاتحاد مساء غدٍ الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأعلن نادي النصر أسعار تذاكر المباراة، وجاءت على النحو التالي: 30 ريالًا للأفراد والعائلات، و600 ريال لمنصة العائلات، و800 ريال لمنصة الأفراد.


ويحتلّ النصر صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، وللأخير مباراة مؤجلة.


فيما يقبع اتحاد جدة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

متجر نادي النصر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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متجر النصر يطرح تذاكر مباراة الاتحاد.. تبدأ من 30 - 800 ريال
سبق

أعلن متجر نادي النصر عن بدء بيع تذاكر مباراة قمة الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي ستجمع النصر بنظيره الاتحاد مساء غدٍ الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأعلن نادي النصر أسعار تذاكر المباراة، وجاءت على النحو التالي: 30 ريالًا للأفراد والعائلات، و600 ريال لمنصة العائلات، و800 ريال لمنصة الأفراد.


ويحتلّ النصر صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، وللأخير مباراة مؤجلة.


فيما يقبع اتحاد جدة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
06:49 PM

متجر النصر يطرح تذاكر مباراة الاتحاد.. تبدأ من 30 - 800 ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن متجر نادي النصر عن بدء بيع تذاكر مباراة قمة الجولة 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، والتي ستجمع النصر بنظيره الاتحاد مساء غدٍ الجمعة على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وأعلن نادي النصر أسعار تذاكر المباراة، وجاءت على النحو التالي: 30 ريالًا للأفراد والعائلات، و600 ريال لمنصة العائلات، و800 ريال لمنصة الأفراد.


ويحتلّ النصر صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني، وللأخير مباراة مؤجلة.


فيما يقبع اتحاد جدة في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

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