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مفاجأة.. "سور حادثة الكيلو 9" وضع بدون "أساس"

شركة تعمل بإشراف إحدى الوزارات مسؤولة عن بنائه

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ان السور الذي تسبب في "حادثة الكيلو 9" يوم أمس، قد تم وضعه على الأسفلت دون أساس له ما يعني عدم ضمان حماية العاملين والممتلكات في أحد مراكز الخدمة.

وقالت المصادر: السور تم وضعه كحاجز بين طريق الهجرة والمركز الذي يتبع جهات حكومية عدة، وكان السبب الرئيس في الوفيات والإصابات التي حدثت يوم أمس.

وأضافت: شركة تعمل تحت إشراف احدى الوزارات قامت ببناء السور بطريقة عشوائية مخالفة لوسائل السلامة، لتكشف تقلبات الأجواء يوم أمس حقيقة هذا السور، الذي تسبب في أضرار بشرية وأضرار بالممتلكات التي تخص موظفي مركز الخدمة.

يذكر أن مستشفيات المدينة المنورة استقبلت يوم أمس تسع حالات جراء "حادثة الكيلو 9"، وموقع آخر، وتوفي شخصان فيما تلقى المصابون العلاج في مستشفيات المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفاجأة.. "سور حادثة الكيلو 9" وضع بدون "أساس"
سبق

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ان السور الذي تسبب في "حادثة الكيلو 9" يوم أمس، قد تم وضعه على الأسفلت دون أساس له ما يعني عدم ضمان حماية العاملين والممتلكات في أحد مراكز الخدمة.

وقالت المصادر: السور تم وضعه كحاجز بين طريق الهجرة والمركز الذي يتبع جهات حكومية عدة، وكان السبب الرئيس في الوفيات والإصابات التي حدثت يوم أمس.

وأضافت: شركة تعمل تحت إشراف احدى الوزارات قامت ببناء السور بطريقة عشوائية مخالفة لوسائل السلامة، لتكشف تقلبات الأجواء يوم أمس حقيقة هذا السور، الذي تسبب في أضرار بشرية وأضرار بالممتلكات التي تخص موظفي مركز الخدمة.

يذكر أن مستشفيات المدينة المنورة استقبلت يوم أمس تسع حالات جراء "حادثة الكيلو 9"، وموقع آخر، وتوفي شخصان فيما تلقى المصابون العلاج في مستشفيات المنطقة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
05:30 PM

مفاجأة.. "سور حادثة الكيلو 9" وضع بدون "أساس"

شركة تعمل بإشراف إحدى الوزارات مسؤولة عن بنائه

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
9
19,562

كشفت مصادر مطلعة لـ "سبق" ان السور الذي تسبب في "حادثة الكيلو 9" يوم أمس، قد تم وضعه على الأسفلت دون أساس له ما يعني عدم ضمان حماية العاملين والممتلكات في أحد مراكز الخدمة.

وقالت المصادر: السور تم وضعه كحاجز بين طريق الهجرة والمركز الذي يتبع جهات حكومية عدة، وكان السبب الرئيس في الوفيات والإصابات التي حدثت يوم أمس.

وأضافت: شركة تعمل تحت إشراف احدى الوزارات قامت ببناء السور بطريقة عشوائية مخالفة لوسائل السلامة، لتكشف تقلبات الأجواء يوم أمس حقيقة هذا السور، الذي تسبب في أضرار بشرية وأضرار بالممتلكات التي تخص موظفي مركز الخدمة.

يذكر أن مستشفيات المدينة المنورة استقبلت يوم أمس تسع حالات جراء "حادثة الكيلو 9"، وموقع آخر، وتوفي شخصان فيما تلقى المصابون العلاج في مستشفيات المنطقة.

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