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الطائف.. وزارة الدفاع تشارك بمستشفى ميداني في مهرجان ولي العهد للهجن

عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى وفريق تثقيف صحي

شاركت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بمستشفى ميداني متنقل في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة المقام بميدان الطائف التاريخي.

ويقدم المستشفى الميداني التابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، خدماتِه للزوار والعاملين بالمهرجان من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى، إلى جانب فريق تثقيف صحي.

وشملت مشاركة الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، تشغيل مستشفى ميداني متنقل تابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، يقدم خدماته للزوار والعاملين بالمهرجان، من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى، إلى جانب فريق تثقيف صحي متكامل.

وبلغ إجمالي الحالات الزائرة للمستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة 13 حالة يومياً، الحالات المرضية المستقرة منها 11 حالة يومياً، وحالات الإصابات: حالتان يومياً، والحالات التي استدعت النقل بالإسعاف إلى المستشفى: حالة واحدة يومياً.

وحالات الإصابات يتم إعطاؤها الإسعافات الأولية، وإذا احتاجت إلى أي فحوصات وأشعة مقطعية، فإنه يتم نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان، وجميع حالات الإصابات تم التعامل معها في المستشفى الميداني وعمل الإسعافات الأولية، وخروج الحالات بعد استقرار المؤشرات الحيوية.

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الطائف.. وزارة الدفاع تشارك بمستشفى ميداني في مهرجان ولي العهد للهجن
سبق

شاركت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بمستشفى ميداني متنقل في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة المقام بميدان الطائف التاريخي.

ويقدم المستشفى الميداني التابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، خدماتِه للزوار والعاملين بالمهرجان من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى، إلى جانب فريق تثقيف صحي.

وشملت مشاركة الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، تشغيل مستشفى ميداني متنقل تابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، يقدم خدماته للزوار والعاملين بالمهرجان، من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى، إلى جانب فريق تثقيف صحي متكامل.

وبلغ إجمالي الحالات الزائرة للمستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة 13 حالة يومياً، الحالات المرضية المستقرة منها 11 حالة يومياً، وحالات الإصابات: حالتان يومياً، والحالات التي استدعت النقل بالإسعاف إلى المستشفى: حالة واحدة يومياً.

وحالات الإصابات يتم إعطاؤها الإسعافات الأولية، وإذا احتاجت إلى أي فحوصات وأشعة مقطعية، فإنه يتم نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان، وجميع حالات الإصابات تم التعامل معها في المستشفى الميداني وعمل الإسعافات الأولية، وخروج الحالات بعد استقرار المؤشرات الحيوية.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
04:25 PM
اخر تعديل
10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
06:55 PM

الطائف.. وزارة الدفاع تشارك بمستشفى ميداني في مهرجان ولي العهد للهجن

عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى وفريق تثقيف صحي

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متعب البقمي - الطائف
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شاركت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بمستشفى ميداني متنقل في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة المقام بميدان الطائف التاريخي.

ويقدم المستشفى الميداني التابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، خدماتِه للزوار والعاملين بالمهرجان من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى، إلى جانب فريق تثقيف صحي.

وشملت مشاركة الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع، تشغيل مستشفى ميداني متنقل تابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف، يقدم خدماته للزوار والعاملين بالمهرجان، من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى، إلى جانب فريق تثقيف صحي متكامل.

وبلغ إجمالي الحالات الزائرة للمستشفى الميداني التابع للقوات المسلحة 13 حالة يومياً، الحالات المرضية المستقرة منها 11 حالة يومياً، وحالات الإصابات: حالتان يومياً، والحالات التي استدعت النقل بالإسعاف إلى المستشفى: حالة واحدة يومياً.

وحالات الإصابات يتم إعطاؤها الإسعافات الأولية، وإذا احتاجت إلى أي فحوصات وأشعة مقطعية، فإنه يتم نقلها إلى مستشفى الأمير سلطان، وجميع حالات الإصابات تم التعامل معها في المستشفى الميداني وعمل الإسعافات الأولية، وخروج الحالات بعد استقرار المؤشرات الحيوية.

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