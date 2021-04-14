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لأول مرة منذ شهر.. هذه الدولة تعلن: لا إصابات جديدة بكورونا

خبراء الصحة أشادوا بطريقة تَعَامل سلطاتها مع أزمة الوباء العالمي

لأول مرة منذ أكثر من شهر، أعلنت تايوان، اليوم، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يُعتبر أحدث مؤشر على أن إجراءات الوقاية المبكرة والفعالة التي طبّقتها الجزيرة أتت بثمارها.

ووفق "رويترز"؛ فقد حظيت تايوان بإشادة من خبراء الصحة بفضل طريقة مكافحتها للفيروس؛ بما في ذلك بدء إجراءات مبكرة في 31 ديسمبر لفحص الوافدين من مدينة ووهان الصينية التي رُصدت أول حالات إصابة بالفيروس بها في العام الماضي.

وسجلت تايوان 393 حالة إصابة بكورونا وست وفيات حتى الآن. وكانت 338 حالة من إجمالي الإصابات وافدة من الخارج يُشتبه في إصابتها أثناء الوجود في الخارج قبل دخول تايوان فيما كانت بقية الحالات محلية.

وقال وزير الصحة تشين شيه- تشونج في مؤتمر صحفي: "بالطبع نأمل أن يكون قد انتهى"؛ في إشارة إلى تواجد الفيروس في الجزيرة.

وأضاف: لا يزال علينا مواصلة الحذر وبالطبع يسعدنا عدم تسجيل حالات جديدة اليوم.

وأوضح أن آخر مرة لم تسجل فيها تايوان حالات جديدة، كانت في 9 مارس، ثم زاد العدد بعدها لفترة بعد عودة أشخاص إلى الجزيرة من أماكن انتشر بها الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الحكومة: إن عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد شفائهم بلغ 124 شخصًا.

وتبقى القيود سارية في تايوان، ومنها فرض حجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا على جميع الوافدين وخفض عدد رحلات الطيران الدولية بشدة.

فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة منذ شهر.. هذه الدولة تعلن: لا إصابات جديدة بكورونا
سبق

لأول مرة منذ أكثر من شهر، أعلنت تايوان، اليوم، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يُعتبر أحدث مؤشر على أن إجراءات الوقاية المبكرة والفعالة التي طبّقتها الجزيرة أتت بثمارها.

ووفق "رويترز"؛ فقد حظيت تايوان بإشادة من خبراء الصحة بفضل طريقة مكافحتها للفيروس؛ بما في ذلك بدء إجراءات مبكرة في 31 ديسمبر لفحص الوافدين من مدينة ووهان الصينية التي رُصدت أول حالات إصابة بالفيروس بها في العام الماضي.

وسجلت تايوان 393 حالة إصابة بكورونا وست وفيات حتى الآن. وكانت 338 حالة من إجمالي الإصابات وافدة من الخارج يُشتبه في إصابتها أثناء الوجود في الخارج قبل دخول تايوان فيما كانت بقية الحالات محلية.

وقال وزير الصحة تشين شيه- تشونج في مؤتمر صحفي: "بالطبع نأمل أن يكون قد انتهى"؛ في إشارة إلى تواجد الفيروس في الجزيرة.

وأضاف: لا يزال علينا مواصلة الحذر وبالطبع يسعدنا عدم تسجيل حالات جديدة اليوم.

وأوضح أن آخر مرة لم تسجل فيها تايوان حالات جديدة، كانت في 9 مارس، ثم زاد العدد بعدها لفترة بعد عودة أشخاص إلى الجزيرة من أماكن انتشر بها الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الحكومة: إن عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد شفائهم بلغ 124 شخصًا.

وتبقى القيود سارية في تايوان، ومنها فرض حجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا على جميع الوافدين وخفض عدد رحلات الطيران الدولية بشدة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:29 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:03 PM

لأول مرة منذ شهر.. هذه الدولة تعلن: لا إصابات جديدة بكورونا

خبراء الصحة أشادوا بطريقة تَعَامل سلطاتها مع أزمة الوباء العالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,467

لأول مرة منذ أكثر من شهر، أعلنت تايوان، اليوم، عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يُعتبر أحدث مؤشر على أن إجراءات الوقاية المبكرة والفعالة التي طبّقتها الجزيرة أتت بثمارها.

ووفق "رويترز"؛ فقد حظيت تايوان بإشادة من خبراء الصحة بفضل طريقة مكافحتها للفيروس؛ بما في ذلك بدء إجراءات مبكرة في 31 ديسمبر لفحص الوافدين من مدينة ووهان الصينية التي رُصدت أول حالات إصابة بالفيروس بها في العام الماضي.

وسجلت تايوان 393 حالة إصابة بكورونا وست وفيات حتى الآن. وكانت 338 حالة من إجمالي الإصابات وافدة من الخارج يُشتبه في إصابتها أثناء الوجود في الخارج قبل دخول تايوان فيما كانت بقية الحالات محلية.

وقال وزير الصحة تشين شيه- تشونج في مؤتمر صحفي: "بالطبع نأمل أن يكون قد انتهى"؛ في إشارة إلى تواجد الفيروس في الجزيرة.

وأضاف: لا يزال علينا مواصلة الحذر وبالطبع يسعدنا عدم تسجيل حالات جديدة اليوم.

وأوضح أن آخر مرة لم تسجل فيها تايوان حالات جديدة، كانت في 9 مارس، ثم زاد العدد بعدها لفترة بعد عودة أشخاص إلى الجزيرة من أماكن انتشر بها الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الحكومة: إن عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد شفائهم بلغ 124 شخصًا.

وتبقى القيود سارية في تايوان، ومنها فرض حجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا على جميع الوافدين وخفض عدد رحلات الطيران الدولية بشدة.

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