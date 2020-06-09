النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إفريقيا تتخطى حاجز الـ180 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

عدد المتعافين في دول القارة ارتفع إلى 81 ألفًا

سجلت القارة الإفريقية 183 ألفًا و474 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء في القارة السمراء.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية ارتفع إلى 81 ألفًا و367 شخصًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و41 حالة وفاة.

وتأتي جمهورية جنوب إفريقيا -بحسب ذات البيان- في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي: (مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان)؛ مشيرًا إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة إفريقية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إفريقيا تتخطى حاجز الـ180 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت القارة الإفريقية 183 ألفًا و474 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء في القارة السمراء.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية ارتفع إلى 81 ألفًا و367 شخصًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و41 حالة وفاة.

وتأتي جمهورية جنوب إفريقيا -بحسب ذات البيان- في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي: (مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان)؛ مشيرًا إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة إفريقية.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:30 AM

إفريقيا تتخطى حاجز الـ180 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

عدد المتعافين في دول القارة ارتفع إلى 81 ألفًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
233

سجلت القارة الإفريقية 183 ألفًا و474 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك منذ ظهور هذا الوباء في القارة السمراء.

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان له من مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في دول القارة الإفريقية ارتفع إلى 81 ألفًا و367 شخصًا؛ بينما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و41 حالة وفاة.

وتأتي جمهورية جنوب إفريقيا -بحسب ذات البيان- في مقدمة دول القارة بعدد الإصابات، تتبعها على التوالي: (مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان)؛ مشيرًا إلى أن الفيروس انتشر حتى الآن في 54 دولة إفريقية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,461
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,429
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,032

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة