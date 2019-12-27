النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحتك العقلية والنفسية في خطر.. دراسة تكشف ما يفعله الجوال فيها!

50 % من الهنود يدمنون الهواتف الذكية ولكن لا يستطيعون العيش بدونها

أحدثت الهواتف الذكية، نقلة كبرى في حياة الناس، لكن ثورة التقنية لا تخلو من العواقب؛ لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن دراسة أجرتها هيئة "سي إم آر" المختصة في بحوث واستشارات التقنية، كشفت عن أن ما يزيد عن 50% من الهنود يقولون إن إدمانهم للهواتف الذكية صار سيئًا إلى درجة أنهم لا يستطيعون العيش بدونها.

وقال 73% ممن جرى استجوابهم، إن الهواتف الذكية أثرت على صحتهم العقلية والنفسية، فيما أكد واحد من بين كل أربعة أنه عانى اضطرابات صحية في الجسم بسبب استخدام الهاتف.

وتتراوح المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الهاتف الذكي بين الإصابة بتراجع البصر والصداع والأرق؛ حيث أوردت الدراسة أن الهاتف الذكي هو آخر ما يطلع عليه 80% من المستجوبين قبل أن يخلدوا إلى النوم.

وفي السياق نفسه، قال 74% من المستجوبين إنهم أول ما يقومون به صباحاً بعد الاستيقاظ هو الاطلاع على الهاتف الذكي.

الهواتف الذكية الصحة العقلية والنفسية تراجع البصر الصداع الأرق

الرئيسية/ محطات

اعلان
صحتك العقلية والنفسية في خطر.. دراسة تكشف ما يفعله الجوال فيها!
سبق

أحدثت الهواتف الذكية، نقلة كبرى في حياة الناس، لكن ثورة التقنية لا تخلو من العواقب؛ لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن دراسة أجرتها هيئة "سي إم آر" المختصة في بحوث واستشارات التقنية، كشفت عن أن ما يزيد عن 50% من الهنود يقولون إن إدمانهم للهواتف الذكية صار سيئًا إلى درجة أنهم لا يستطيعون العيش بدونها.

وقال 73% ممن جرى استجوابهم، إن الهواتف الذكية أثرت على صحتهم العقلية والنفسية، فيما أكد واحد من بين كل أربعة أنه عانى اضطرابات صحية في الجسم بسبب استخدام الهاتف.

وتتراوح المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الهاتف الذكي بين الإصابة بتراجع البصر والصداع والأرق؛ حيث أوردت الدراسة أن الهاتف الذكي هو آخر ما يطلع عليه 80% من المستجوبين قبل أن يخلدوا إلى النوم.

وفي السياق نفسه، قال 74% من المستجوبين إنهم أول ما يقومون به صباحاً بعد الاستيقاظ هو الاطلاع على الهاتف الذكي.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
06:51 PM

صحتك العقلية والنفسية في خطر.. دراسة تكشف ما يفعله الجوال فيها!

50 % من الهنود يدمنون الهواتف الذكية ولكن لا يستطيعون العيش بدونها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
3,273

أحدثت الهواتف الذكية، نقلة كبرى في حياة الناس، لكن ثورة التقنية لا تخلو من العواقب؛ لاسيما على مستوى الصحة العقلية والنفسية.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن دراسة أجرتها هيئة "سي إم آر" المختصة في بحوث واستشارات التقنية، كشفت عن أن ما يزيد عن 50% من الهنود يقولون إن إدمانهم للهواتف الذكية صار سيئًا إلى درجة أنهم لا يستطيعون العيش بدونها.

وقال 73% ممن جرى استجوابهم، إن الهواتف الذكية أثرت على صحتهم العقلية والنفسية، فيما أكد واحد من بين كل أربعة أنه عانى اضطرابات صحية في الجسم بسبب استخدام الهاتف.

وتتراوح المشاكل الصحية الناجمة عن استخدام الهاتف الذكي بين الإصابة بتراجع البصر والصداع والأرق؛ حيث أوردت الدراسة أن الهاتف الذكي هو آخر ما يطلع عليه 80% من المستجوبين قبل أن يخلدوا إلى النوم.

وفي السياق نفسه، قال 74% من المستجوبين إنهم أول ما يقومون به صباحاً بعد الاستيقاظ هو الاطلاع على الهاتف الذكي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,897
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,521
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,889
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,405

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة