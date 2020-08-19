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"بومبيو": واشنطن ستعيد فرض كل العقوبات على إيران قريباً

ستشكو طهران على عدم امتثالها للاتفاق النووي

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه في 2018، وفقاً لـ"رويترز".

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو": واشنطن ستعيد فرض كل العقوبات على إيران قريباً
سبق

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه في 2018، وفقاً لـ"رويترز".

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
07:31 PM

"بومبيو": واشنطن ستعيد فرض كل العقوبات على إيران قريباً

ستشكو طهران على عدم امتثالها للاتفاق النووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، أن من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه في 2018، وفقاً لـ"رويترز".

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