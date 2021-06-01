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المطيري: ارتفاع أرباح "دفاتر" 400 % في 2020.. ونتوقع معدل نمو من 3 خانات خلال السنوات الخمس المقبلة

أكد أن "كورونا" رفعت الوعي بأهمية العمل عن بُعد ما أدى إلى زيادة المبيعات للخدمات

قال صالح المطيري، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال، إن ثقافة العمل عن بُعد أصبحت واقعًا ومنهجًا للشركات والأفراد، وستعيد تشكيل بيئات العمل وأنظمته في الكثير من الشركات والمدن حول العالم.

وأكد المطيري أن "دفاتر" حققت نسب نمو قياسية من حيث الربحية في عام 2020، بلغت أربعة أضعاف مقابل عام 2019؛ وذلك كنتيجة مباشرة لزيادة الطلب على خدمات المنصة. مؤكدًا أن دفاتر كانت تحقق نِسَب نمو تتراوح بين 200 و240 % خلال السنوات الخمس الماضية.

ورأى المطيري أن جائحة كورونا أسهمت بقوة في رفع الوعي بأهمية العمل عن بُعد؛ وهو ما قاد إلى زيادة المبيعات للخدمات المدارة عن بُعد، كما أن التسارع الكبير الذي تشهده السوق السعودية في التحول الرقمي، سواء من قِبل الشركات أو القطاعات الحكومية، عزَّز نمو المبيعات والطلب على خدمات "دفاتر".

وتُعدُّ منصة دفاتر واحدة من كبرى منصات إدارة الأعمال المتكاملة التي توفر خدماتها باللغة العربية، كما تقدم حلولاً تشمل إدارة وتخطيط الموارد، والإدارة المالية، وإدارة شؤون الموظفين، والتخزين، والتوزيع، والتحصيل الإلكتروني، والفوترة الإلكترونية. وقد تأسست في 2013 تحت شعار "أدر عملك في أي وقت ومن أي مكان". وتقوم المنصة بتطوير وتقديم خدمات البرمجيات المؤجرة عبر الحلول السحابية والمخصصة لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدَّد صالح المطيري على أن "دفاتر" نجحت في تلبية متطلبات مختلف الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، موفرة باقات خدمات تناسب كل عميل حسب متطلباته، كما أنها كانت بفريق دعمها المستمر داعمة للشركات لتمكينها من النجاح والنمو في رحلات التحول الرقمي.

وتوقع المطيري أن المنصة المتكاملة لإدارة الأعمال "دفاتر" سوف تحقق معدلات نمو سنوية، تتراوح بين 300 و400 % خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب في السوق السعودية، وتوسُّع أعمال المنصة في الأسواق العربية نتيجة لاستثمار المنصة المستمر في تطوير حلول باللغة العربية متوافقة مع التشريعات والتنظيمات المحلية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المطيري: ارتفاع أرباح "دفاتر" 400 % في 2020.. ونتوقع معدل نمو من 3 خانات خلال السنوات الخمس المقبلة
سبق

قال صالح المطيري، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال، إن ثقافة العمل عن بُعد أصبحت واقعًا ومنهجًا للشركات والأفراد، وستعيد تشكيل بيئات العمل وأنظمته في الكثير من الشركات والمدن حول العالم.

وأكد المطيري أن "دفاتر" حققت نسب نمو قياسية من حيث الربحية في عام 2020، بلغت أربعة أضعاف مقابل عام 2019؛ وذلك كنتيجة مباشرة لزيادة الطلب على خدمات المنصة. مؤكدًا أن دفاتر كانت تحقق نِسَب نمو تتراوح بين 200 و240 % خلال السنوات الخمس الماضية.

ورأى المطيري أن جائحة كورونا أسهمت بقوة في رفع الوعي بأهمية العمل عن بُعد؛ وهو ما قاد إلى زيادة المبيعات للخدمات المدارة عن بُعد، كما أن التسارع الكبير الذي تشهده السوق السعودية في التحول الرقمي، سواء من قِبل الشركات أو القطاعات الحكومية، عزَّز نمو المبيعات والطلب على خدمات "دفاتر".

وتُعدُّ منصة دفاتر واحدة من كبرى منصات إدارة الأعمال المتكاملة التي توفر خدماتها باللغة العربية، كما تقدم حلولاً تشمل إدارة وتخطيط الموارد، والإدارة المالية، وإدارة شؤون الموظفين، والتخزين، والتوزيع، والتحصيل الإلكتروني، والفوترة الإلكترونية. وقد تأسست في 2013 تحت شعار "أدر عملك في أي وقت ومن أي مكان". وتقوم المنصة بتطوير وتقديم خدمات البرمجيات المؤجرة عبر الحلول السحابية والمخصصة لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدَّد صالح المطيري على أن "دفاتر" نجحت في تلبية متطلبات مختلف الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، موفرة باقات خدمات تناسب كل عميل حسب متطلباته، كما أنها كانت بفريق دعمها المستمر داعمة للشركات لتمكينها من النجاح والنمو في رحلات التحول الرقمي.

وتوقع المطيري أن المنصة المتكاملة لإدارة الأعمال "دفاتر" سوف تحقق معدلات نمو سنوية، تتراوح بين 300 و400 % خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب في السوق السعودية، وتوسُّع أعمال المنصة في الأسواق العربية نتيجة لاستثمار المنصة المستمر في تطوير حلول باللغة العربية متوافقة مع التشريعات والتنظيمات المحلية في المنطقة.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
09:22 PM

المطيري: ارتفاع أرباح "دفاتر" 400 % في 2020.. ونتوقع معدل نمو من 3 خانات خلال السنوات الخمس المقبلة

أكد أن "كورونا" رفعت الوعي بأهمية العمل عن بُعد ما أدى إلى زيادة المبيعات للخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال صالح المطيري، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لـ "دفاتر"، المنصة العربية المتكاملة لإدارة الأعمال، إن ثقافة العمل عن بُعد أصبحت واقعًا ومنهجًا للشركات والأفراد، وستعيد تشكيل بيئات العمل وأنظمته في الكثير من الشركات والمدن حول العالم.

وأكد المطيري أن "دفاتر" حققت نسب نمو قياسية من حيث الربحية في عام 2020، بلغت أربعة أضعاف مقابل عام 2019؛ وذلك كنتيجة مباشرة لزيادة الطلب على خدمات المنصة. مؤكدًا أن دفاتر كانت تحقق نِسَب نمو تتراوح بين 200 و240 % خلال السنوات الخمس الماضية.

ورأى المطيري أن جائحة كورونا أسهمت بقوة في رفع الوعي بأهمية العمل عن بُعد؛ وهو ما قاد إلى زيادة المبيعات للخدمات المدارة عن بُعد، كما أن التسارع الكبير الذي تشهده السوق السعودية في التحول الرقمي، سواء من قِبل الشركات أو القطاعات الحكومية، عزَّز نمو المبيعات والطلب على خدمات "دفاتر".

وتُعدُّ منصة دفاتر واحدة من كبرى منصات إدارة الأعمال المتكاملة التي توفر خدماتها باللغة العربية، كما تقدم حلولاً تشمل إدارة وتخطيط الموارد، والإدارة المالية، وإدارة شؤون الموظفين، والتخزين، والتوزيع، والتحصيل الإلكتروني، والفوترة الإلكترونية. وقد تأسست في 2013 تحت شعار "أدر عملك في أي وقت ومن أي مكان". وتقوم المنصة بتطوير وتقديم خدمات البرمجيات المؤجرة عبر الحلول السحابية والمخصصة لقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشدَّد صالح المطيري على أن "دفاتر" نجحت في تلبية متطلبات مختلف الشركات، سواء كانت كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، موفرة باقات خدمات تناسب كل عميل حسب متطلباته، كما أنها كانت بفريق دعمها المستمر داعمة للشركات لتمكينها من النجاح والنمو في رحلات التحول الرقمي.

وتوقع المطيري أن المنصة المتكاملة لإدارة الأعمال "دفاتر" سوف تحقق معدلات نمو سنوية، تتراوح بين 300 و400 % خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بزيادة الطلب في السوق السعودية، وتوسُّع أعمال المنصة في الأسواق العربية نتيجة لاستثمار المنصة المستمر في تطوير حلول باللغة العربية متوافقة مع التشريعات والتنظيمات المحلية في المنطقة.

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