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بألفاظ خادشة ووثق فعلته ونشرها.. ضبط المتحرش بالفتاتين بينبع وإحالته للنيابة

شرطة المدينة المنورة: تم تحديد هويته والقبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

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بألفاظ خادشة ووثق فعلته ونشرها.. ضبط المتحرش بالفتاتين بينبع وإحالته للنيابة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
03:28 PM

بألفاظ خادشة ووثق فعلته ونشرها.. ضبط المتحرش بالفتاتين بينبع وإحالته للنيابة

شرطة المدينة المنورة: تم تحديد هويته والقبض عليه واتخذت بحقه الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
2
2,157

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأن شرطة محافظة ينبع تمكنت من تحديد هوية مواطن والقبض عليه، لارتكابه جريمة تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب العامة، وذلك أثناء سيرهما في أحد الأماكن العامة، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة.

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