أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العمل الإرهابي الذي استهدف مدنيين عُزّل في سوق تجاري بساحة الطيران في بغداد، والذي راح ضحيته عشرات الوفيات والإصابات المتنوعة، موضحةً بأن هذا العمل هو تطاول على حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وناشدت الأمانة العامة للمنظمة العربية في بيانٍ ورد "سبق" الجميع باحترام آدمية البشر، مُسجلةً تقديرها للهلال الأحمر العراقي على جهوده في العناية بضحايا تلك الحادثة البشعة، وكذا السلطات والهيئات الطبية التي هبت لإنقاذ الضحايا. وقدمت المنظمة أحر التعازي لأسر المتوفين، والدعاء بالشفاء للمصابين، مؤكدةً مساندتها لجهود الهلال الأحمر العراقي.

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تُدين تفجير ساحة الطيران ببغداد فهد العتيبي سبق 2021-01-21 أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العمل الإرهابي الذي استهدف مدنيين عُزّل في سوق تجاري بساحة الطيران في بغداد، والذي راح ضحيته عشرات الوفيات والإصابات المتنوعة، موضحةً بأن هذا العمل هو تطاول على حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.



وناشدت الأمانة العامة للمنظمة العربية في بيانٍ ورد "سبق" الجميع باحترام آدمية البشر، مُسجلةً تقديرها للهلال الأحمر العراقي على جهوده في العناية بضحايا تلك الحادثة البشعة، وكذا السلطات والهيئات الطبية التي هبت لإنقاذ الضحايا.



وقدمت المنظمة أحر التعازي لأسر المتوفين، والدعاء بالشفاء للمصابين، مؤكدةً مساندتها لجهود الهلال الأحمر العراقي.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 11:13 PM

المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر تُدين تفجير ساحة الطيران ببغداد طالبت باحترام آدمية البشر مؤكدة أن هذا العمل تطاول على حقوق الإنسان





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أدانت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر العمل الإرهابي الذي استهدف مدنيين عُزّل في سوق تجاري بساحة الطيران في بغداد، والذي راح ضحيته عشرات الوفيات والإصابات المتنوعة، موضحةً بأن هذا العمل هو تطاول على حقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.



وناشدت الأمانة العامة للمنظمة العربية في بيانٍ ورد "سبق" الجميع باحترام آدمية البشر، مُسجلةً تقديرها للهلال الأحمر العراقي على جهوده في العناية بضحايا تلك الحادثة البشعة، وكذا السلطات والهيئات الطبية التي هبت لإنقاذ الضحايا.



وقدمت المنظمة أحر التعازي لأسر المتوفين، والدعاء بالشفاء للمصابين، مؤكدةً مساندتها لجهود الهلال الأحمر العراقي.