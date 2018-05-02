أكدت وكالة رويترز في خبر عاجل قبل قليل تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي.
تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي
أكدت وكالة رويترز في خبر عاجل قبل قليل تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي.
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تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدوليصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-05-02
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
07:45 PM
تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي
أكدت وكالة رويترز في خبر عاجل قبل قليل تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي.
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