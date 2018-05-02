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تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي

أكدت وكالة رويترز في خبر عاجل قبل قليل تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي.

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تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي
سبق

أكدت وكالة رويترز في خبر عاجل قبل قليل تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
07:45 PM

تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وكالة رويترز في خبر عاجل قبل قليل تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب مطار سافانا "هيلتون هيد" الدولي.

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