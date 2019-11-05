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"أمانة مكة" تعتزم تحويل شارع "نائب الحرم" إلى ممشى

ليكون مقصدًا لمحبي هذه الرياضة

تتجه أمانة العاصمة المقدسة، تحويل شارع "نائب الحرم" الذي يربط بين طريق مكة - جدة القديم بحي الحمراء غربي مكة المكرمة، إلى ممشى بطول 2 كيلومتر.

ويمتاز شارع " نائب الحرم" بالأشجار الكثيفة المحيطة به في منظر بديع، حيث كان في السابق يعد حلقة وصل بين جنوب مكة باتجاه طريق جدة السريع، إلى شمالها حتى طريق المدينة المنورة، قبل إنشاء الدائري الثالث، الذي قلل من استخدامه حتى أصبح شبه غابة.

وعلمت "سبق" بأن أمانة العاصمة المقدسة في طور الاستفادة من الشارع البالغ طوله قرابة الـ 2 كيلومتر وتحويله إلى ممشى، مع بقاء الأشجار المحيطة به.

ومن المقرر البدء في المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصبح متنزهًا يرتاده محبو رياضة المشي، في ظل وجود الأشجار الكثيفة التي ستكسبه رونقًا وجمالاً سيكون بلا شك مقصدًا لمحبي هذه الرياضة في المستقبل القريب.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة شارع نائب الحرم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"أمانة مكة" تعتزم تحويل شارع "نائب الحرم" إلى ممشى
سبق

تتجه أمانة العاصمة المقدسة، تحويل شارع "نائب الحرم" الذي يربط بين طريق مكة - جدة القديم بحي الحمراء غربي مكة المكرمة، إلى ممشى بطول 2 كيلومتر.

ويمتاز شارع " نائب الحرم" بالأشجار الكثيفة المحيطة به في منظر بديع، حيث كان في السابق يعد حلقة وصل بين جنوب مكة باتجاه طريق جدة السريع، إلى شمالها حتى طريق المدينة المنورة، قبل إنشاء الدائري الثالث، الذي قلل من استخدامه حتى أصبح شبه غابة.

وعلمت "سبق" بأن أمانة العاصمة المقدسة في طور الاستفادة من الشارع البالغ طوله قرابة الـ 2 كيلومتر وتحويله إلى ممشى، مع بقاء الأشجار المحيطة به.

ومن المقرر البدء في المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصبح متنزهًا يرتاده محبو رياضة المشي، في ظل وجود الأشجار الكثيفة التي ستكسبه رونقًا وجمالاً سيكون بلا شك مقصدًا لمحبي هذه الرياضة في المستقبل القريب.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
11:20 PM

"أمانة مكة" تعتزم تحويل شارع "نائب الحرم" إلى ممشى

ليكون مقصدًا لمحبي هذه الرياضة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تتجه أمانة العاصمة المقدسة، تحويل شارع "نائب الحرم" الذي يربط بين طريق مكة - جدة القديم بحي الحمراء غربي مكة المكرمة، إلى ممشى بطول 2 كيلومتر.

ويمتاز شارع " نائب الحرم" بالأشجار الكثيفة المحيطة به في منظر بديع، حيث كان في السابق يعد حلقة وصل بين جنوب مكة باتجاه طريق جدة السريع، إلى شمالها حتى طريق المدينة المنورة، قبل إنشاء الدائري الثالث، الذي قلل من استخدامه حتى أصبح شبه غابة.

وعلمت "سبق" بأن أمانة العاصمة المقدسة في طور الاستفادة من الشارع البالغ طوله قرابة الـ 2 كيلومتر وتحويله إلى ممشى، مع بقاء الأشجار المحيطة به.

ومن المقرر البدء في المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليصبح متنزهًا يرتاده محبو رياضة المشي، في ظل وجود الأشجار الكثيفة التي ستكسبه رونقًا وجمالاً سيكون بلا شك مقصدًا لمحبي هذه الرياضة في المستقبل القريب.

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