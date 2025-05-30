النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نادي طلاب "سيدني" ينظم حفل إفطار جماعي بحضور ملحق أستراليا

"خداوردي": اللقاء يهدف لتعزيز التواصل بين الملحقية والمستفيدين من خدماتها

نظّم النادي السعودي في سيدني حفل إفطار جماعي وبحضور الملحق الثقافي بأستراليا، الدكتور هشام خداوردي وعدد من المبتعثين.

وأقيم حفل الإفطار في إحدى القاعات الكبيرة في مدينة سيدني، مشتملاً على عدد من الفقرات المتنوعة.

وأوضح رئيس النادي السعودي وائل الغامدي، أن اللقاء يهدف إلى التعارف بين المبتعثين، خاصة وأن للنادي دورًا مهمًا في تنظيم مثل هذه اللقاءات الرمضانية، ويقوم بدور الأسرة للمبتعثين في الغربة ويحتضنهم وينظم الفعاليات الترفيهية للترويح عنهم.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لفريق عمل الملحقية الثقافية على دعمهم اللامحدود للنادي وللمبتعثين والمبتعثات في شتى المجالات؛ منوهاً بأنهم يقومون بجهود جبارة في سبيل تسهيل إجراءات ومعاملات المبتعثين.

وأطلق الدكتور الغامدي مبادرة #شكرًا_ملحقيتنا، تقديرًا لجهودها مع الطلبة المبتعثين عامة وطلاب كندا المنتقلين خاصة، وقام بدوره بتكريم الملحق الثقافي والملحقية عامة بمناسبة إطلاق هذه المبادرة.

من جهته أكدّ الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن اللقاء فرصة لتعزيز سبل التواصل بين الملحقية وكافة المستفيدين من خدماتها من المبتعثين والمبتعثات عبر اللقاءات الودية والاستماع للطلاب عن قرب؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي يقومون به في عكس صورة طيبة ومشرقة عن المملكة والمجتمع السعودي.

بدورها أبدت مشرفة الفعالية "بيان الشربي" مدى سعادتها بهذا الحضور الكبير والحفل الذي حقق نجاحًا وصوتًا عالياً بين الأندية الطلابية السعودية في أستراليا، فيما أبدى المبتعثون سعادتهم بمثل هذه اللقاءات، باعتبارها ليلة رمضانية جميلة ولقاءً مليئًا بالصراحة والشفافية مع الملحق الثقافي، استمعوا خلالها للنصائح من الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نادي طلاب "سيدني" ينظم حفل إفطار جماعي بحضور ملحق أستراليا
سبق

نظّم النادي السعودي في سيدني حفل إفطار جماعي وبحضور الملحق الثقافي بأستراليا، الدكتور هشام خداوردي وعدد من المبتعثين.

وأقيم حفل الإفطار في إحدى القاعات الكبيرة في مدينة سيدني، مشتملاً على عدد من الفقرات المتنوعة.

وأوضح رئيس النادي السعودي وائل الغامدي، أن اللقاء يهدف إلى التعارف بين المبتعثين، خاصة وأن للنادي دورًا مهمًا في تنظيم مثل هذه اللقاءات الرمضانية، ويقوم بدور الأسرة للمبتعثين في الغربة ويحتضنهم وينظم الفعاليات الترفيهية للترويح عنهم.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لفريق عمل الملحقية الثقافية على دعمهم اللامحدود للنادي وللمبتعثين والمبتعثات في شتى المجالات؛ منوهاً بأنهم يقومون بجهود جبارة في سبيل تسهيل إجراءات ومعاملات المبتعثين.

وأطلق الدكتور الغامدي مبادرة #شكرًا_ملحقيتنا، تقديرًا لجهودها مع الطلبة المبتعثين عامة وطلاب كندا المنتقلين خاصة، وقام بدوره بتكريم الملحق الثقافي والملحقية عامة بمناسبة إطلاق هذه المبادرة.

من جهته أكدّ الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن اللقاء فرصة لتعزيز سبل التواصل بين الملحقية وكافة المستفيدين من خدماتها من المبتعثين والمبتعثات عبر اللقاءات الودية والاستماع للطلاب عن قرب؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي يقومون به في عكس صورة طيبة ومشرقة عن المملكة والمجتمع السعودي.

بدورها أبدت مشرفة الفعالية "بيان الشربي" مدى سعادتها بهذا الحضور الكبير والحفل الذي حقق نجاحًا وصوتًا عالياً بين الأندية الطلابية السعودية في أستراليا، فيما أبدى المبتعثون سعادتهم بمثل هذه اللقاءات، باعتبارها ليلة رمضانية جميلة ولقاءً مليئًا بالصراحة والشفافية مع الملحق الثقافي، استمعوا خلالها للنصائح من الجميع.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
11:41 AM

نادي طلاب "سيدني" ينظم حفل إفطار جماعي بحضور ملحق أستراليا

"خداوردي": اللقاء يهدف لتعزيز التواصل بين الملحقية والمستفيدين من خدماتها

A A A
سويد الحارثي - الرياض
1
587

نظّم النادي السعودي في سيدني حفل إفطار جماعي وبحضور الملحق الثقافي بأستراليا، الدكتور هشام خداوردي وعدد من المبتعثين.

وأقيم حفل الإفطار في إحدى القاعات الكبيرة في مدينة سيدني، مشتملاً على عدد من الفقرات المتنوعة.

وأوضح رئيس النادي السعودي وائل الغامدي، أن اللقاء يهدف إلى التعارف بين المبتعثين، خاصة وأن للنادي دورًا مهمًا في تنظيم مثل هذه اللقاءات الرمضانية، ويقوم بدور الأسرة للمبتعثين في الغربة ويحتضنهم وينظم الفعاليات الترفيهية للترويح عنهم.

وأعرب الغامدي عن شكره وتقديره لفريق عمل الملحقية الثقافية على دعمهم اللامحدود للنادي وللمبتعثين والمبتعثات في شتى المجالات؛ منوهاً بأنهم يقومون بجهود جبارة في سبيل تسهيل إجراءات ومعاملات المبتعثين.

وأطلق الدكتور الغامدي مبادرة #شكرًا_ملحقيتنا، تقديرًا لجهودها مع الطلبة المبتعثين عامة وطلاب كندا المنتقلين خاصة، وقام بدوره بتكريم الملحق الثقافي والملحقية عامة بمناسبة إطلاق هذه المبادرة.

من جهته أكدّ الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي أن اللقاء فرصة لتعزيز سبل التواصل بين الملحقية وكافة المستفيدين من خدماتها من المبتعثين والمبتعثات عبر اللقاءات الودية والاستماع للطلاب عن قرب؛ منوهًا بالدور الإيجابي الذي يقومون به في عكس صورة طيبة ومشرقة عن المملكة والمجتمع السعودي.

بدورها أبدت مشرفة الفعالية "بيان الشربي" مدى سعادتها بهذا الحضور الكبير والحفل الذي حقق نجاحًا وصوتًا عالياً بين الأندية الطلابية السعودية في أستراليا، فيما أبدى المبتعثون سعادتهم بمثل هذه اللقاءات، باعتبارها ليلة رمضانية جميلة ولقاءً مليئًا بالصراحة والشفافية مع الملحق الثقافي، استمعوا خلالها للنصائح من الجميع.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,110
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,984
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,211
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,653

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي
دعاة الصحوة وفقيه القرية

دعاة الصحوة وفقيه القرية

جمعان الكرت
رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة