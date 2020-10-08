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السعودية تمدد تأشيرات العمالة البنجلاديشية العالقة إلى 30 أكتوبر

انتهت صلاحياتها ولم يتمكنوا من العودة إلى مواقع عملهم

أوضح وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن، أن السعودية قررت تجديد التأشيرات منتهية الصلاحية للعمالة البنجلاديشية المقيمة في السعودية الذين علقوا في بلادهم خلال أزمة كورونا.

ونقلت تقارير بنجلاديشية عن عبدالمؤمن، أنه سيتم تمديد تأشيرات المقيمين إلى 30 أكتوبر الجاري، بعد أن كان الموعد السابق لانتهاء التأشيرات 17 أكتوبر.

وأشار إلى أن بعثة المملكة العربية السعودية في بنجلاديش، بدأت عمليات تجديد التأشيرات بالنسبة لأولئك الذين انتهت صلاحيات تأشيراتهم ولم يتمكنوا من العودة إلى مواقع عملهم بعد الإغلاق العالمي خلال جائحة كورونا.

المملكة العربية السعودية بنجلاديش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تمدد تأشيرات العمالة البنجلاديشية العالقة إلى 30 أكتوبر
سبق

أوضح وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن، أن السعودية قررت تجديد التأشيرات منتهية الصلاحية للعمالة البنجلاديشية المقيمة في السعودية الذين علقوا في بلادهم خلال أزمة كورونا.

ونقلت تقارير بنجلاديشية عن عبدالمؤمن، أنه سيتم تمديد تأشيرات المقيمين إلى 30 أكتوبر الجاري، بعد أن كان الموعد السابق لانتهاء التأشيرات 17 أكتوبر.

وأشار إلى أن بعثة المملكة العربية السعودية في بنجلاديش، بدأت عمليات تجديد التأشيرات بالنسبة لأولئك الذين انتهت صلاحيات تأشيراتهم ولم يتمكنوا من العودة إلى مواقع عملهم بعد الإغلاق العالمي خلال جائحة كورونا.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:50 AM

السعودية تمدد تأشيرات العمالة البنجلاديشية العالقة إلى 30 أكتوبر

انتهت صلاحياتها ولم يتمكنوا من العودة إلى مواقع عملهم

A A A
خالد علي - جدة
1
1,029

أوضح وزير خارجية بنجلاديش الدكتور أبو الكلام عبدالمؤمن، أن السعودية قررت تجديد التأشيرات منتهية الصلاحية للعمالة البنجلاديشية المقيمة في السعودية الذين علقوا في بلادهم خلال أزمة كورونا.

ونقلت تقارير بنجلاديشية عن عبدالمؤمن، أنه سيتم تمديد تأشيرات المقيمين إلى 30 أكتوبر الجاري، بعد أن كان الموعد السابق لانتهاء التأشيرات 17 أكتوبر.

وأشار إلى أن بعثة المملكة العربية السعودية في بنجلاديش، بدأت عمليات تجديد التأشيرات بالنسبة لأولئك الذين انتهت صلاحيات تأشيراتهم ولم يتمكنوا من العودة إلى مواقع عملهم بعد الإغلاق العالمي خلال جائحة كورونا.

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