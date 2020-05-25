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"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين

384 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/25 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2148 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 45668 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 399 متوفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين
سبق

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/25 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2148 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 45668 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 399 متوفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:05 PM

بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين

384 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,693

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/25 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2148 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 45668 حالة ولله الحمد.
وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 399 متوفى.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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