بالفيديو .."متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 41% مواطنون و59% غير سعوديين

384 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين الموافق 2020/05/25 م، إن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 384 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2148 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 45668 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: عدد الوفيات الجدد بلغ 9 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 399 متوفى.

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