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شاهد.. مدني ينبع يحتفل باليوم العالمي للتطوع

دشن فريق "سنا الجزيرة" للبحث والإنقاذ

نظّمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، حفل اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع لعام ٢٠١٩، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر كل عام.

كما دشنت فريق سنا الجزيرة للبحث والإنقاذ في محافظة ينبع، بعد استعراض رؤية الفريق وأهدافه وخطته الاستراتيجية.

حضر الحفل مدير الإدارة العقيد الدكتور سامر عبيد الصاعدي، وعدد من الضباط والأفراد والرواد في مجال العمل التطوعي.

وتضمن الحفل عروضًا توعوية وتسجيلًا للمتطوعين، وتكريم الفرق التطوعية والمتطوعين؛ حيث بدأ البرنامج بتقديم الكلمات الترحيبية وإبلاغهم بشكر وتقدير مدير المنطقة؛ على جهودهم ومبادراتهم التطوعية الراقية التي تهدف إلى تقديم أعمال إنسانية نبيلة يبتغى منها رضا الله -عز وجل- ونيل الأجر والثواب.

اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. مدني ينبع يحتفل باليوم العالمي للتطوع
سبق

نظّمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، حفل اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع لعام ٢٠١٩، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر كل عام.

كما دشنت فريق سنا الجزيرة للبحث والإنقاذ في محافظة ينبع، بعد استعراض رؤية الفريق وأهدافه وخطته الاستراتيجية.

حضر الحفل مدير الإدارة العقيد الدكتور سامر عبيد الصاعدي، وعدد من الضباط والأفراد والرواد في مجال العمل التطوعي.

وتضمن الحفل عروضًا توعوية وتسجيلًا للمتطوعين، وتكريم الفرق التطوعية والمتطوعين؛ حيث بدأ البرنامج بتقديم الكلمات الترحيبية وإبلاغهم بشكر وتقدير مدير المنطقة؛ على جهودهم ومبادراتهم التطوعية الراقية التي تهدف إلى تقديم أعمال إنسانية نبيلة يبتغى منها رضا الله -عز وجل- ونيل الأجر والثواب.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
06:13 PM

شاهد.. مدني ينبع يحتفل باليوم العالمي للتطوع

دشن فريق "سنا الجزيرة" للبحث والإنقاذ

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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نظّمت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع، حفل اليوم العالمي للتطوع، بمشاركة عدد من الفرق التطوعية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع لعام ٢٠١٩، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر كل عام.

كما دشنت فريق سنا الجزيرة للبحث والإنقاذ في محافظة ينبع، بعد استعراض رؤية الفريق وأهدافه وخطته الاستراتيجية.

حضر الحفل مدير الإدارة العقيد الدكتور سامر عبيد الصاعدي، وعدد من الضباط والأفراد والرواد في مجال العمل التطوعي.

وتضمن الحفل عروضًا توعوية وتسجيلًا للمتطوعين، وتكريم الفرق التطوعية والمتطوعين؛ حيث بدأ البرنامج بتقديم الكلمات الترحيبية وإبلاغهم بشكر وتقدير مدير المنطقة؛ على جهودهم ومبادراتهم التطوعية الراقية التي تهدف إلى تقديم أعمال إنسانية نبيلة يبتغى منها رضا الله -عز وجل- ونيل الأجر والثواب.

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