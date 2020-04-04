"سبق" ترصد تطبيق قرار تنظيف أنابيب الغاز بمحال شقراء.. و"البلدية" تتابع

في خطوة احترازية للحد من انتشار "كورونا" وفقاً للتوجيهات

بمتابعة من بلدية شقراء باشرت محال بيع الغاز في المحافظة عملية تنظيف عبوات الغاز من الترسبات والأوساخ الملتصقة بها، تطبيقاً للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت "سبق"، عملية تنظيف عبوات الغاز في محال بيعها بمحافظة شقراء التي التزمت بالتعليمات وقامت بتنظيف وتطهير وتعقيم الأسطوانات قبل تسليمها للعميل.

تأتي هذه الخطوات الاحترازية من قِبَل الجهات المعنية؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا واستخدام أقصى التدابير الاحترازية في الحد من انتشاره.