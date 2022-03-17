"كورونا".. "صحة حائل" تُخصص عيادة لفحص المواطنين بسياراتهم

من الأحد للخميس 12 ساعة يوميًّا.. وعملية الفحص لا تتجاوز الدقيقة الواحدة

وفّرت الإدارة العامة للصحة بحائل، عيادة مؤقتة للفحص الاختياري للمواطنين أو المسافرين، عن فيروس كورنا، دون نزولهم من سيارتهم؛ إذ لا تتجاوز عملية الفحص الدقيقة الواحدة.

وحددت "صحة حائل" الفترة من الأحد حتى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، ساعات عمل للعاملين واستقبال الراغبين في الفحص في تلك العيادة؛ فيما حددت مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي أمام مركز السكر، مكانًا للعيادة.

من جهته، قدّم المدير العام لـ"صحة حائل" الدكتور حمود الشمري، شكره لمساعده للصحة العامة الدكتور إبراهيم الغربي، وكل الطاقم العامل بالعيادة، على الجهود التي بذلوها منذ بدأها أمس الأول.

جدير بالذكر أن العيادة وفّرت على القادمين من السفر عناء الدخول للمستشفيات والانتظار في طوابيرها للفحص قبل توجههم لمنازلهم؛ إذ تعتبر تلك العيادة إحدى محطات سفر المسافر، التي يطمئن بها على نفسه قبل وصوله لأهله.