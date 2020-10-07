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"المسند" يتوقع تشكّل سحب ممطرة على مرتفعات عدة مناطق

أشار إلى أن درجة الحرارة تواصل انخفاضها بشكل محسوس

توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ. د. عبدالله المسند، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.

وقال "المسند": درجة الحرارة تواصل انحدارها وانخفاضها بشكل محسوس.

وأضاف: ابتداءً من يوم السبت سيكون هناك هبوط سينعش الأبدان في معظم المناطق، عدا المناطق المتاخمة للسواحل حيث يكون الانخفاض محدوداً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسند" يتوقع تشكّل سحب ممطرة على مرتفعات عدة مناطق
سبق

توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ. د. عبدالله المسند، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.

وقال "المسند": درجة الحرارة تواصل انحدارها وانخفاضها بشكل محسوس.

وأضاف: ابتداءً من يوم السبت سيكون هناك هبوط سينعش الأبدان في معظم المناطق، عدا المناطق المتاخمة للسواحل حيث يكون الانخفاض محدوداً.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
02:12 PM

"المسند" يتوقع تشكّل سحب ممطرة على مرتفعات عدة مناطق

أشار إلى أن درجة الحرارة تواصل انخفاضها بشكل محسوس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" أ. د. عبدالله المسند، أن تتشكل السحب التي قد يكون بعضها ممطراً اليوم على أجزاء محدودة من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة.

وقال "المسند": درجة الحرارة تواصل انحدارها وانخفاضها بشكل محسوس.

وأضاف: ابتداءً من يوم السبت سيكون هناك هبوط سينعش الأبدان في معظم المناطق، عدا المناطق المتاخمة للسواحل حيث يكون الانخفاض محدوداً.

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