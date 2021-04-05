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إجراء عملية "ويبل" بالروبوت الجراحي في مستشفى عسير المركزي

كأول عملية من نوعها في المملكة

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، الدكتور أحمد محمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال ورم في الاثني عشر مع رأس البنكرياس (ويبل) لأحد المرضى بعد معاناة مع المرض، وذلك باستخدام "الروبوت الجراحي" كأول عملية من نوعها في المملكة العربية السعودية.

وكان المريض يعاني من آلام في أعلى البطن، وصعوبة في الهضم، واستفراغ متكرر، وقد تم إخراج المريض -بفضل الله- بعد مرور فترة ما بعد العملية دون مضاعفات تذكر.

وتكون الفريق الطبي المشارك من كل من: الدكتور علي ناصر القحطاني، والدكتور أحمد القرني، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، وطاقم التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة، والدكتور يوسف خواجي، والدكتور حافظ إبراهيم، وطاقم التمريض بقيادة إليزابيث يوسف.

يذكر أنه سبق إجراء عملية بالروبوت الجراحي لاستئصال الجزء الطرفي من البنكرياس مع الطحال وتكللّت بالنجاح -ولله الحمد-.

وأوضح الفريق الطبي أن علاج تلك الأنواع من الأورام يحتاج عادة إلى مساندة تخصصات طبية عديدة مع الطاقم الجراحي مثل أطباء الأشعة، والمناظير، والأنسجة، والقلب والباطنية، والتخدير، والعناية المركزة، والأورام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إجراء عملية "ويبل" بالروبوت الجراحي في مستشفى عسير المركزي
سبق

نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، الدكتور أحمد محمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال ورم في الاثني عشر مع رأس البنكرياس (ويبل) لأحد المرضى بعد معاناة مع المرض، وذلك باستخدام "الروبوت الجراحي" كأول عملية من نوعها في المملكة العربية السعودية.

وكان المريض يعاني من آلام في أعلى البطن، وصعوبة في الهضم، واستفراغ متكرر، وقد تم إخراج المريض -بفضل الله- بعد مرور فترة ما بعد العملية دون مضاعفات تذكر.

وتكون الفريق الطبي المشارك من كل من: الدكتور علي ناصر القحطاني، والدكتور أحمد القرني، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، وطاقم التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة، والدكتور يوسف خواجي، والدكتور حافظ إبراهيم، وطاقم التمريض بقيادة إليزابيث يوسف.

يذكر أنه سبق إجراء عملية بالروبوت الجراحي لاستئصال الجزء الطرفي من البنكرياس مع الطحال وتكللّت بالنجاح -ولله الحمد-.

وأوضح الفريق الطبي أن علاج تلك الأنواع من الأورام يحتاج عادة إلى مساندة تخصصات طبية عديدة مع الطاقم الجراحي مثل أطباء الأشعة، والمناظير، والأنسجة، والقلب والباطنية، والتخدير، والعناية المركزة، والأورام.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
10:35 PM

إجراء عملية "ويبل" بالروبوت الجراحي في مستشفى عسير المركزي

كأول عملية من نوعها في المملكة

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بندر آل عوض - عسير
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نجح فريق طبي في مستشفى عسير المركزي، بقيادة استشاري جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية، الدكتور أحمد محمد المالكي، في إجراء عملية لاستئصال ورم في الاثني عشر مع رأس البنكرياس (ويبل) لأحد المرضى بعد معاناة مع المرض، وذلك باستخدام "الروبوت الجراحي" كأول عملية من نوعها في المملكة العربية السعودية.

وكان المريض يعاني من آلام في أعلى البطن، وصعوبة في الهضم، واستفراغ متكرر، وقد تم إخراج المريض -بفضل الله- بعد مرور فترة ما بعد العملية دون مضاعفات تذكر.

وتكون الفريق الطبي المشارك من كل من: الدكتور علي ناصر القحطاني، والدكتور أحمد القرني، والدكتور محمد مصطفى، والدكتور يوسف الحمادة، وطاقم التخدير بقيادة الدكتور حسين أبو جميلة، والدكتور يوسف خواجي، والدكتور حافظ إبراهيم، وطاقم التمريض بقيادة إليزابيث يوسف.

يذكر أنه سبق إجراء عملية بالروبوت الجراحي لاستئصال الجزء الطرفي من البنكرياس مع الطحال وتكللّت بالنجاح -ولله الحمد-.

وأوضح الفريق الطبي أن علاج تلك الأنواع من الأورام يحتاج عادة إلى مساندة تخصصات طبية عديدة مع الطاقم الجراحي مثل أطباء الأشعة، والمناظير، والأنسجة، والقلب والباطنية، والتخدير، والعناية المركزة، والأورام.

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