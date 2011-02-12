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خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1,474 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1474 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 865576 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2283 وفاة، فيما تماثل للشفاء 2421 حالة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 796040 حالة.

الإمارات العربية المتحدة فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1,474 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة
سبق

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1474 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 865576 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2283 وفاة، فيما تماثل للشفاء 2421 حالة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 796040 حالة.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:35 PM

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1,474 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1474 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 865576 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان لها أنه تم تسجيل خمس حالات وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2283 وفاة، فيما تماثل للشفاء 2421 حالة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 796040 حالة.

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