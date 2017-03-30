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هل تعاني من الأرق؟ تعرَّف على الوصفة العشبية لتجاوزه

بناء على نصيحة خبير العقاقير الطبية "القحطاني"

نصح مختص في العقاقير الطبية مَن يعانون من مشكلة الأرق في النوم باستخدام ملعقتَيْن من نبات "المليسا" على ملء كوب ماء مغلي، وتناوُل مشروبه حين الرغبة في النوم بعد (نقعه) ربع ساعة وتصفيته.

وأوضح أستاذ علم العقاقير الطبية، أ.د. جابر القحطاني، أن نبات "المليسا" العشبي من النباتات المعمرة، ويصل ارتفاعه إلى نحو متر، وأوراقه مسننة ذات عروق عميقة، وأزهاره صغيرة، بيضاء اللون، ويُعرف علميا باسم Melissa-Officinalis.

وأشار إلى الجزء المستعمل منه، وهو الأوراق؛ إذ تحتوي على زيت طيار. وأهم مكونات هذا الزيت سيترال وأكسيد الكاريوفليلين ولينالول وسيترونيلال.

كما يحتوي النبات على فلافونيدات ومواد تربينية ثلاثية ومتعددات الفينول وأحماض العفص، وهو يساعد على تخفيف الشعور بالعصبية والذعر، وغالبًا ما يهدئ سرعة القلب؛ إذ يعد علاجًا قيمًا للخفقان ذي المنشأ العصبي.

وأضاف "القحطاني": "على الشخص تعلُّم نسيان همومه؛ فحين مصادفة صعوبة في النوم أحيانًا يجب تركيز التفكير على الذكريات والأفكار الطيبة، واسترجاع الأحداث أو الأوقات السعيدة التي مر بها الشخص، والتعايش معها في ذهنه؛ فذلك يعد مفيدًا جدًّا للبعض، مع تعلُّم أساليب الاسترخاء والتأمل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل تعاني من الأرق؟ تعرَّف على الوصفة العشبية لتجاوزه
سبق

نصح مختص في العقاقير الطبية مَن يعانون من مشكلة الأرق في النوم باستخدام ملعقتَيْن من نبات "المليسا" على ملء كوب ماء مغلي، وتناوُل مشروبه حين الرغبة في النوم بعد (نقعه) ربع ساعة وتصفيته.

وأوضح أستاذ علم العقاقير الطبية، أ.د. جابر القحطاني، أن نبات "المليسا" العشبي من النباتات المعمرة، ويصل ارتفاعه إلى نحو متر، وأوراقه مسننة ذات عروق عميقة، وأزهاره صغيرة، بيضاء اللون، ويُعرف علميا باسم Melissa-Officinalis.

وأشار إلى الجزء المستعمل منه، وهو الأوراق؛ إذ تحتوي على زيت طيار. وأهم مكونات هذا الزيت سيترال وأكسيد الكاريوفليلين ولينالول وسيترونيلال.

كما يحتوي النبات على فلافونيدات ومواد تربينية ثلاثية ومتعددات الفينول وأحماض العفص، وهو يساعد على تخفيف الشعور بالعصبية والذعر، وغالبًا ما يهدئ سرعة القلب؛ إذ يعد علاجًا قيمًا للخفقان ذي المنشأ العصبي.

وأضاف "القحطاني": "على الشخص تعلُّم نسيان همومه؛ فحين مصادفة صعوبة في النوم أحيانًا يجب تركيز التفكير على الذكريات والأفكار الطيبة، واسترجاع الأحداث أو الأوقات السعيدة التي مر بها الشخص، والتعايش معها في ذهنه؛ فذلك يعد مفيدًا جدًّا للبعض، مع تعلُّم أساليب الاسترخاء والتأمل".

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
11:26 PM

هل تعاني من الأرق؟ تعرَّف على الوصفة العشبية لتجاوزه

بناء على نصيحة خبير العقاقير الطبية "القحطاني"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
2,225

نصح مختص في العقاقير الطبية مَن يعانون من مشكلة الأرق في النوم باستخدام ملعقتَيْن من نبات "المليسا" على ملء كوب ماء مغلي، وتناوُل مشروبه حين الرغبة في النوم بعد (نقعه) ربع ساعة وتصفيته.

وأوضح أستاذ علم العقاقير الطبية، أ.د. جابر القحطاني، أن نبات "المليسا" العشبي من النباتات المعمرة، ويصل ارتفاعه إلى نحو متر، وأوراقه مسننة ذات عروق عميقة، وأزهاره صغيرة، بيضاء اللون، ويُعرف علميا باسم Melissa-Officinalis.

وأشار إلى الجزء المستعمل منه، وهو الأوراق؛ إذ تحتوي على زيت طيار. وأهم مكونات هذا الزيت سيترال وأكسيد الكاريوفليلين ولينالول وسيترونيلال.

كما يحتوي النبات على فلافونيدات ومواد تربينية ثلاثية ومتعددات الفينول وأحماض العفص، وهو يساعد على تخفيف الشعور بالعصبية والذعر، وغالبًا ما يهدئ سرعة القلب؛ إذ يعد علاجًا قيمًا للخفقان ذي المنشأ العصبي.

وأضاف "القحطاني": "على الشخص تعلُّم نسيان همومه؛ فحين مصادفة صعوبة في النوم أحيانًا يجب تركيز التفكير على الذكريات والأفكار الطيبة، واسترجاع الأحداث أو الأوقات السعيدة التي مر بها الشخص، والتعايش معها في ذهنه؛ فذلك يعد مفيدًا جدًّا للبعض، مع تعلُّم أساليب الاسترخاء والتأمل".

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