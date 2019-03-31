أمير حائل يحتفل بزواج ابنه "سعد" في الرياض

احتفل أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، مساء اليوم، بزواج نجله الأمير "سعد" على كريمة الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض.
حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
احتفل أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، مساء اليوم، بزواج نجله الأمير "سعد" على كريمة الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض.
حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
احتفل أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، مساء اليوم، بزواج نجله الأمير "سعد" على كريمة الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض.
حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
احتفل أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، مساء اليوم، بزواج نجله الأمير "سعد" على كريمة الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض.
حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.