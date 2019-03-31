النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير حائل يحتفل بزواج ابنه "سعد" في الرياض

احتفل أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، مساء اليوم، بزواج نجله الأمير "سعد" على كريمة الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض.

حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.


الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
أمير حائل يحتفل بزواج ابنه "سعد" في الرياض
سبق

احتفل أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، مساء اليوم، بزواج نجله الأمير "سعد" على كريمة الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض.

حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.


31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
10:33 PM

أمير حائل يحتفل بزواج ابنه "سعد" في الرياض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
0
1,494

احتفل أمير حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، مساء اليوم، بزواج نجله الأمير "سعد" على كريمة الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الرياض.

حضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.


اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,930
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,188
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,059
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,889

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة