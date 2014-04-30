كشفَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، "عبدالعزيز الحصيني"، عن حالتين ممطرتين وتقلبات جوية وعواصف غبارية متوقعة تشهدها بعض مناطق المملكة الأيام القادمة. وأكد "الحصيني" أن الحالة الممطرة الأولى بدايتها الفعلية الثلاثاء 15 شعبان 1439هـ، وتستمر عدة أيام بإذن الله، حيث متوقع أن يتخللها أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة على " أجزاء" من تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، كذلك دولة الكويت. وقال خبير الطقس والمناخ "الحصيني" لـ "سبق": البداية على أجزاء من مكة والمرتفعات الغربية وأجزاء من جنوب غرب منطقة الرياض، ثم الوسطى فالشمالية فالشرقية خاصةً شمالها، حيث متوقع أن يعقب هذه الحالة الممطرة حالة ممطرة أخرى بصحبة منخفض عملاق الأسبوع الثاني يؤدي إلى ربكة وتقلبات جوية شديدة على دول شرق المتوسط، والعراق، والكويت، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، وتحتاج إلى متابعة دقيقة.

"الحصيني": حالتان ممطرتان وتقلبات جوية متوقعة على المملكة تبدأ غداً الثلاثاء فهد العتيبي سبق 2018-04-30 كشفَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، "عبدالعزيز الحصيني"، عن حالتين ممطرتين وتقلبات جوية وعواصف غبارية متوقعة تشهدها بعض مناطق المملكة الأيام القادمة.



وأكد "الحصيني" أن الحالة الممطرة الأولى بدايتها الفعلية الثلاثاء 15 شعبان 1439هـ، وتستمر عدة أيام بإذن الله، حيث متوقع أن يتخللها أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة على " أجزاء" من تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، كذلك دولة الكويت.



وقال خبير الطقس والمناخ "الحصيني" لـ "سبق": البداية على أجزاء من مكة والمرتفعات الغربية وأجزاء من جنوب غرب منطقة الرياض، ثم الوسطى فالشمالية فالشرقية خاصةً شمالها، حيث متوقع أن يعقب هذه الحالة الممطرة حالة ممطرة أخرى بصحبة منخفض عملاق الأسبوع الثاني يؤدي إلى ربكة وتقلبات جوية شديدة على دول شرق المتوسط، والعراق، والكويت، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، وتحتاج إلى متابعة دقيقة.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 12:46 AM

"الحصيني": حالتان ممطرتان وتقلبات جوية متوقعة على المملكة تبدأ غداً الثلاثاء قال إن الحالة الأولى تستمر عدة أيام يعقبها منخفض عملاق الأسبوع التالي





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كشفَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، "عبدالعزيز الحصيني"، عن حالتين ممطرتين وتقلبات جوية وعواصف غبارية متوقعة تشهدها بعض مناطق المملكة الأيام القادمة.



وأكد "الحصيني" أن الحالة الممطرة الأولى بدايتها الفعلية الثلاثاء 15 شعبان 1439هـ، وتستمر عدة أيام بإذن الله، حيث متوقع أن يتخللها أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر، ومن خفيفة إلى غزيرة على " أجزاء" من تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، والمدينة المنورة، ومكة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، كذلك دولة الكويت.



وقال خبير الطقس والمناخ "الحصيني" لـ "سبق": البداية على أجزاء من مكة والمرتفعات الغربية وأجزاء من جنوب غرب منطقة الرياض، ثم الوسطى فالشمالية فالشرقية خاصةً شمالها، حيث متوقع أن يعقب هذه الحالة الممطرة حالة ممطرة أخرى بصحبة منخفض عملاق الأسبوع الثاني يؤدي إلى ربكة وتقلبات جوية شديدة على دول شرق المتوسط، والعراق، والكويت، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، وتحتاج إلى متابعة دقيقة.