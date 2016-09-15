النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائز

"الاتحاد" حدد آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مساء اليوم الأحد، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطًا تنافس فيها أكثر من 13 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.

ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائز
سبق

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مساء اليوم الأحد، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطًا تنافس فيها أكثر من 13 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.

ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
01:24 AM

"ولي العهد" يرعى الحفل الختامي لمهرجان الهجن.. والسيف والمليون تنتظر الفائز

"الاتحاد" حدد آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط

A A A
متعب البقمي - الطائف
2
10,142

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، مساء اليوم الأحد، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، عن جائزة "سيف ومليون ريال" لمالك الهجن الذي تحصل مطاياه على الأكثر نقاطًا.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يتم الرجوع في تلك الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.

ويُعد مهرجان ولي العهد للهجن الأقوى من نوعه في المنطقة من حيث ضخامة الحدث، وقيمة جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال وعدد (439) شوطًا تنافس فيها أكثر من 13 ألف مطية، وسط مشاركة كبيرة من دول الخليج والدول العربية والدولية.

ويهدف المهرجان إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع، يعزز المشاركة، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,496
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,826
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,746
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,257

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي
دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة