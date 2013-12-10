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المسند: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً .. إنها "المربعانية"

قال: خارج المنازل أدفأ من داخلها فأدخلوا الهواء النقي الدافئ

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "في موسم #المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م".

وأضاف: بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس".

المربعانية حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً .. إنها "المربعانية"
سبق

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "في موسم #المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م".

وأضاف: بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس".

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
08:29 AM

المسند: افتحوا النوافذ من الـ 10 صباحاً .. إنها "المربعانية"

قال: خارج المنازل أدفأ من داخلها فأدخلوا الهواء النقي الدافئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,493

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ بفتح الأبواب والنوافذ في موسم المربعانية لدخول الهواء النقي.

وقال عبر حسابه في "تويتر" اليوم: "في موسم #المربعانية وفي نهار الشمس فيه ساطعة، والرياح ساكنة ـ عادة ـ خارج المنازل أدفأ من داخلها؛ وعليه يُنصح بفتح الأبواب، والنوافذ لدخول الهواء النقي والدافئ ـ نسبياً ـ إلى داخل المنازل، من الساعة 10ص حتى الساعة 4م".

وأضاف: بوجه عام من المتوقع أن يستمر استعمال وسائل التدفئة حتى العشر الأوائل من شهر مارس".

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