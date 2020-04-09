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أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى للحفاظ على الصحة العامة

اطلع على الإجراءات في سوق الخضار المركزي ببريدة وأسواق مدينة الأنعام

تواصل أمانة منطقة القصيم تطبيق الاشتراطات التنظيمية والرقابية في سوق الخضار والفواكة المركزي بمدينة بريدة، بشكل مكثف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

واطلع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، اليوم، بمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم المهندس فهد الحربي، على تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية في سوق الخضار المركزي بمدينة بريدة، بالإضافة إلى أسواق مدينة الأنعام.

وتخضع أمانة منطقة القصيم المحاصيل الزراعية الواردة لسوق الخضار المركزي بمدينة بريدة لأعمال الفحص المخبري بمختبر الأمانة لسلامة الأغذية بعد أن يقوم فريق مختص من المختبر بأخذ عينات من الخضروات المعروضة في السوق وفحصها مخبرياً ومتابعة سلامتها وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

وقال "المجلي": الأمانة وبتوجيه ودعم متواصل من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل؛ تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية.
وأضاف: هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة المستفيدين وسلامة المنتجات الغذائية والمحافظة على مستوى توفرها بالأسواق، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، ونؤكد أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى للحفاظ على الصحة العامة
سبق

تواصل أمانة منطقة القصيم تطبيق الاشتراطات التنظيمية والرقابية في سوق الخضار والفواكة المركزي بمدينة بريدة، بشكل مكثف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

واطلع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، اليوم، بمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم المهندس فهد الحربي، على تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية في سوق الخضار المركزي بمدينة بريدة، بالإضافة إلى أسواق مدينة الأنعام.

وتخضع أمانة منطقة القصيم المحاصيل الزراعية الواردة لسوق الخضار المركزي بمدينة بريدة لأعمال الفحص المخبري بمختبر الأمانة لسلامة الأغذية بعد أن يقوم فريق مختص من المختبر بأخذ عينات من الخضروات المعروضة في السوق وفحصها مخبرياً ومتابعة سلامتها وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

وقال "المجلي": الأمانة وبتوجيه ودعم متواصل من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل؛ تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية.
وأضاف: هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة المستفيدين وسلامة المنتجات الغذائية والمحافظة على مستوى توفرها بالأسواق، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، ونؤكد أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:09 PM

أمين القصيم: مراقبة الأسواق أولوية قصوى للحفاظ على الصحة العامة

اطلع على الإجراءات في سوق الخضار المركزي ببريدة وأسواق مدينة الأنعام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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تواصل أمانة منطقة القصيم تطبيق الاشتراطات التنظيمية والرقابية في سوق الخضار والفواكة المركزي بمدينة بريدة، بشكل مكثف، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها لمكافحة فيروس كورونا.

واطلع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، اليوم، بمشاركة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة القصيم المهندس فهد الحربي، على تطبيق الإجراءات التنظيمية والاحترازية في سوق الخضار المركزي بمدينة بريدة، بالإضافة إلى أسواق مدينة الأنعام.

وتخضع أمانة منطقة القصيم المحاصيل الزراعية الواردة لسوق الخضار المركزي بمدينة بريدة لأعمال الفحص المخبري بمختبر الأمانة لسلامة الأغذية بعد أن يقوم فريق مختص من المختبر بأخذ عينات من الخضروات المعروضة في السوق وفحصها مخبرياً ومتابعة سلامتها وفق المعايير المعتمدة عالمياً.

وقال "المجلي": الأمانة وبتوجيه ودعم متواصل من الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل؛ تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية.
وأضاف: هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة المستفيدين وسلامة المنتجات الغذائية والمحافظة على مستوى توفرها بالأسواق، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، ونؤكد أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.

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