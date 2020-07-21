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"الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني"

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض النادي الأهلي لورطة بسبب لاعبه السابق دجانيني تفاريس الذي فسخ تعاقده مع النادي مؤخراً بسبب مستحقاته المالية.

وبحسب ما نقلت تلك الصحف فإن النادي السعودي لا يزال مديون لصالح نادي سانتوس لاغونا المكسيكي الذي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد الأهلي.

وتحدثت الصحف عن أن اللاعب دجانيني بات حراً ويمكنه التعاقد مع أي ناد بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان اللاعب قد انضم للنادي السعودي في صيف 2018 قادماً من صفوف سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني"
سبق

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض النادي الأهلي لورطة بسبب لاعبه السابق دجانيني تفاريس الذي فسخ تعاقده مع النادي مؤخراً بسبب مستحقاته المالية.

وبحسب ما نقلت تلك الصحف فإن النادي السعودي لا يزال مديون لصالح نادي سانتوس لاغونا المكسيكي الذي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد الأهلي.

وتحدثت الصحف عن أن اللاعب دجانيني بات حراً ويمكنه التعاقد مع أي ناد بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان اللاعب قد انضم للنادي السعودي في صيف 2018 قادماً من صفوف سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين يورو.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
11:58 PM

"الأهلي" في ورطة بسبب المحترف "دجانيني"

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محمد السيّد - الرياض
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1,893

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تعرض النادي الأهلي لورطة بسبب لاعبه السابق دجانيني تفاريس الذي فسخ تعاقده مع النادي مؤخراً بسبب مستحقاته المالية.

وبحسب ما نقلت تلك الصحف فإن النادي السعودي لا يزال مديون لصالح نادي سانتوس لاغونا المكسيكي الذي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي فيفا ضد الأهلي.

وتحدثت الصحف عن أن اللاعب دجانيني بات حراً ويمكنه التعاقد مع أي ناد بعد فسخ تعاقده مع الأهلي بسبب مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان اللاعب قد انضم للنادي السعودي في صيف 2018 قادماً من صفوف سانتوس لاجونا المكسيكي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 10 ملايين يورو.

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