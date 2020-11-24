النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نادك" تغرس 100 ألف شجرة في المنطقة الشرقية

ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"

تشارك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بزراعة 85 ألف شجرة في مواقع عدة بمحافظة الأحساء؛ وذلك ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء" التي انطلقت أمس الاثنين تحت مظلة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، برعاية المهندس إبراهيم بن خليل الخليل المدير العام لمكتب الوزارة بالأحساء.

وتشمل مبادرة "نادك" زراعة 100 ألف شجرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وضمان التوازن البيئي، وخفض التأثيرات السلبية التي تنعكس على البيئة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت حملة لزراعة ما يقارب عشرة ملايين شجرة من الأنواع المهددة بالانقراض، والأصناف الأخرى، في مختلف مناطق السعودية؛ لرفع نسبة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تستهدف تشجير المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في جميع المواقع التي تتطلب التشجير، واختيار الأصناف حسب الطبيعة المناسبة لكل موقع، بمشاركة الفرق التطوعية والشراكة المجتمعية، وهو ما تشارك فيه "نادك" بغرس عشرات الآلاف من الأشجار.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"نادك" تغرس 100 ألف شجرة في المنطقة الشرقية
سبق

تشارك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بزراعة 85 ألف شجرة في مواقع عدة بمحافظة الأحساء؛ وذلك ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء" التي انطلقت أمس الاثنين تحت مظلة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، برعاية المهندس إبراهيم بن خليل الخليل المدير العام لمكتب الوزارة بالأحساء.

وتشمل مبادرة "نادك" زراعة 100 ألف شجرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وضمان التوازن البيئي، وخفض التأثيرات السلبية التي تنعكس على البيئة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت حملة لزراعة ما يقارب عشرة ملايين شجرة من الأنواع المهددة بالانقراض، والأصناف الأخرى، في مختلف مناطق السعودية؛ لرفع نسبة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تستهدف تشجير المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في جميع المواقع التي تتطلب التشجير، واختيار الأصناف حسب الطبيعة المناسبة لكل موقع، بمشاركة الفرق التطوعية والشراكة المجتمعية، وهو ما تشارك فيه "نادك" بغرس عشرات الآلاف من الأشجار.


24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
09:25 PM

"نادك" تغرس 100 ألف شجرة في المنطقة الشرقية

ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
457

تشارك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بزراعة 85 ألف شجرة في مواقع عدة بمحافظة الأحساء؛ وذلك ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء" التي انطلقت أمس الاثنين تحت مظلة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، برعاية المهندس إبراهيم بن خليل الخليل المدير العام لمكتب الوزارة بالأحساء.

وتشمل مبادرة "نادك" زراعة 100 ألف شجرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وضمان التوازن البيئي، وخفض التأثيرات السلبية التي تنعكس على البيئة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت حملة لزراعة ما يقارب عشرة ملايين شجرة من الأنواع المهددة بالانقراض، والأصناف الأخرى، في مختلف مناطق السعودية؛ لرفع نسبة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تستهدف تشجير المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في جميع المواقع التي تتطلب التشجير، واختيار الأصناف حسب الطبيعة المناسبة لكل موقع، بمشاركة الفرق التطوعية والشراكة المجتمعية، وهو ما تشارك فيه "نادك" بغرس عشرات الآلاف من الأشجار.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,085
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,763
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة