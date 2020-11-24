"نادك" تغرس 100 ألف شجرة في المنطقة الشرقية

ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء"

تشارك الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" بزراعة 85 ألف شجرة في مواقع عدة بمحافظة الأحساء؛ وذلك ضمن مبادرة "لنجعلها خضراء" التي انطلقت أمس الاثنين تحت مظلة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، برعاية المهندس إبراهيم بن خليل الخليل المدير العام لمكتب الوزارة بالأحساء.

وتشمل مبادرة "نادك" زراعة 100 ألف شجرة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، بما يتوافق مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وضمان التوازن البيئي، وخفض التأثيرات السلبية التي تنعكس على البيئة.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت حملة لزراعة ما يقارب عشرة ملايين شجرة من الأنواع المهددة بالانقراض، والأصناف الأخرى، في مختلف مناطق السعودية؛ لرفع نسبة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تستهدف تشجير المتنزهات الوطنية، ونثر البذور في جميع المواقع التي تتطلب التشجير، واختيار الأصناف حسب الطبيعة المناسبة لكل موقع، بمشاركة الفرق التطوعية والشراكة المجتمعية، وهو ما تشارك فيه "نادك" بغرس عشرات الآلاف من الأشجار.



