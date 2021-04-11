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"الأحمري": نخطط أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضوريًا

ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بـ"كورونا"

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزارة التعليم تعمل وتخطط حالياً على أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضورياً، ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بجائحة فيروس كورونا تتطلب الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وتقييم ومراجعة الأوضاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض "الأحمري"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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"الأحمري": نخطط أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضوريًا
سبق

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزارة التعليم تعمل وتخطط حالياً على أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضورياً، ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بجائحة فيروس كورونا تتطلب الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وتقييم ومراجعة الأوضاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض "الأحمري"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:36 PM

"الأحمري": نخطط أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضوريًا

ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بـ"كورونا"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
2,343

أكد المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، أن وزارة التعليم تعمل وتخطط حالياً على أن يكون التعليم في جميع المراحل للفصل الدراسي القادم حضورياً، ما لم يكن هناك مستجدات متعلقة بجائحة فيروس كورونا تتطلب الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والطالبات وتقييم ومراجعة الأوضاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستعرض "الأحمري"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، أبرز الأرقام والإحصائيات للعملية التعليمية عن بعد، ومشاركة التعليم في الجهود الوطنية لتقديم اللقاحات، واستعداد الجامعات للاختبارات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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