نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في محافظة القريات، من أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية.

نأمل الحيطة والحذر.. تنبيه من "أمن الطرق" يضم الجوف ويحدد القريات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-14 نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في محافظة القريات، من أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية. وقالت "القوات الخاصة لأمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": "نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443 10:30 AM

نأمل الحيطة والحذر.. تنبيه من "أمن الطرق" يضم الجوف ويحدد القريات نوّهت بما قد تشهده المنطقة من رياح وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية





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نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في محافظة القريات، من أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية.

وقالت "القوات الخاصة لأمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": "نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.