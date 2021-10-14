نأمل الحيطة والحذر.. تنبيه من "أمن الطرق" يضم الجوف ويحدد القريات
نوّهت بما قد تشهده المنطقة من رياح وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في محافظة القريات، من أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية.
وقالت "القوات الخاصة لأمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": "نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.
نأمل الحيطة والحذر.. تنبيه من "أمن الطرق" يضم الجوف ويحدد القريات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-14
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في محافظة القريات، من أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية.
وقالت "القوات الخاصة لأمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": "نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:30 AM
نأمل الحيطة والحذر.. تنبيه من "أمن الطرق" يضم الجوف ويحدد القريات
نوّهت بما قد تشهده المنطقة من رياح وسحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الجوف في محافظة القريات، من أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، يصاحب ذلك تدنيًا في مدى الرؤية.
وقالت "القوات الخاصة لأمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": "نأمل في أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة"؛ متمنين السلامة للجميع.