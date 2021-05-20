النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

تُعقد بناء على طلب رسمي تقدمت به باكستان ودولة فلسطين

أعلن مجلس حقوق الإنسان، اليوم، في جنيف عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 مايو الجاري.

وتُعقد الجلسة بناء على طلب رسمي تقدمت به باكستان بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
سبق

أعلن مجلس حقوق الإنسان، اليوم، في جنيف عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 مايو الجاري.

وتُعقد الجلسة بناء على طلب رسمي تقدمت به باكستان بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
02:01 PM

جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

تُعقد بناء على طلب رسمي تقدمت به باكستان ودولة فلسطين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
423

أعلن مجلس حقوق الإنسان، اليوم، في جنيف عن عقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 27 مايو الجاري.

وتُعقد الجلسة بناء على طلب رسمي تقدمت به باكستان بصفتها منسق منظمة التعاون الإسلامي، ودولة فلسطين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة