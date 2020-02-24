وقالت الهيئة: يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-02-24 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, وذلك لحالة أتربة مثارة, وأمطار رعدية. وقالت الهيئة: يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 08:44 AM

"الأرصاد": أتربة مثارة وأمطار رعدية على المدينة المنوّرة تُصحب برياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية وتستمر حتى 10 مساءً





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة, وذلك لحالة أتربة مثارة, وأمطار رعدية.

وقالت الهيئة: يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية, وتدنٍّ في مدى الرؤية في المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعُلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتستمر حتى العاشرة مساءً.