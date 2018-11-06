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"حياتنا" تنظم ملتقاها السنوي الثاني للمثقفين الصحيين ..غدًا

يبحث سبل التكامل بين الجمعية والفرق التطوعية

تنظم الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" ملتقاها السنوي الثاني للمثقفين الصحيين غدًا الأربعاء السابع من نوفمبر ٢٠١٨ وذلك في مركز الدراسات العليا التابع لوزارة الصحة.

ويستهدف الملتقى ١٥٠ مثقفًا صحيًا, حيث سيتم مناقشة أفضل الممارسات في مجال التثقيف الصحي, وسبل التعاون والتكامل بين الجمعية والفرق التطوعية.

وصرح نائب مجلس إدارة الجمعية والمشرف على الملتقى د. محمد الشارخ بأن هذا الملتقى هو تحقيق لرؤية الجمعية التي تنص على أن تكون الجمعية بيت خبرة للمتخصصين وتعمل في أول أهدافها على تطوير المثقفين الصحيين.

وقال إن أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل سنوي لبحث سبل تطوير التخصص والمتخصصين واستمطار الأفكار التوعوية منهم وتبني البرامج التثقيفية والعمل على تنفيذها.

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"حياتنا" تنظم ملتقاها السنوي الثاني للمثقفين الصحيين ..غدًا
سبق

تنظم الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" ملتقاها السنوي الثاني للمثقفين الصحيين غدًا الأربعاء السابع من نوفمبر ٢٠١٨ وذلك في مركز الدراسات العليا التابع لوزارة الصحة.

ويستهدف الملتقى ١٥٠ مثقفًا صحيًا, حيث سيتم مناقشة أفضل الممارسات في مجال التثقيف الصحي, وسبل التعاون والتكامل بين الجمعية والفرق التطوعية.

وصرح نائب مجلس إدارة الجمعية والمشرف على الملتقى د. محمد الشارخ بأن هذا الملتقى هو تحقيق لرؤية الجمعية التي تنص على أن تكون الجمعية بيت خبرة للمتخصصين وتعمل في أول أهدافها على تطوير المثقفين الصحيين.

وقال إن أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل سنوي لبحث سبل تطوير التخصص والمتخصصين واستمطار الأفكار التوعوية منهم وتبني البرامج التثقيفية والعمل على تنفيذها.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:26 PM

"حياتنا" تنظم ملتقاها السنوي الثاني للمثقفين الصحيين ..غدًا

يبحث سبل التكامل بين الجمعية والفرق التطوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم الجمعية الخيرية للتوعية الصحية "حياتنا" ملتقاها السنوي الثاني للمثقفين الصحيين غدًا الأربعاء السابع من نوفمبر ٢٠١٨ وذلك في مركز الدراسات العليا التابع لوزارة الصحة.

ويستهدف الملتقى ١٥٠ مثقفًا صحيًا, حيث سيتم مناقشة أفضل الممارسات في مجال التثقيف الصحي, وسبل التعاون والتكامل بين الجمعية والفرق التطوعية.

وصرح نائب مجلس إدارة الجمعية والمشرف على الملتقى د. محمد الشارخ بأن هذا الملتقى هو تحقيق لرؤية الجمعية التي تنص على أن تكون الجمعية بيت خبرة للمتخصصين وتعمل في أول أهدافها على تطوير المثقفين الصحيين.

وقال إن أهمية عقد مثل هذا الملتقى بشكل سنوي لبحث سبل تطوير التخصص والمتخصصين واستمطار الأفكار التوعوية منهم وتبني البرامج التثقيفية والعمل على تنفيذها.

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